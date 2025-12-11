Dominique Pelicot, anchetat în două cazuri nerezolvate. Evaluare psihologică extinsă în penitenciar. „Nu arăt ca un criminal”

Potrivit informațiilor BFM TV, bărbatul este în prezent vizat în două anchete privind cazuri nerezolvate, iar în iulie 2025 a fost supus unei evaluări psihologice detaliate solicitate de departamentul Cold Case din Nanterre. Examinarea a avut loc la șapte luni după verdictul în procesul Mazan.

Întâlnirea cu psihologul a scos la iveală declarații „șocante”

Conform expertizei, Pelicot s-a comportat în fața psihologului ca în timpul unui interogatoriu, oferind propria versiune a faptelor și minimalizându-și constant responsabilitatea. Specialistul descrie profilul său ca fiind „copleșit de tulburări”, lipsit de empatie și impermeabil la suferința victimelor.

Evaluarea a durat două zile și a vizat percepția sa asupra a două dosare în care judecătorul de instrucție vede similitudini clare cu modul său de operare: uciderea Sophiei Narme în 1991 și tentativa de viol asupra unei tinere numită „Marion”, în 1999.

Detalii despre agresiunea din 1999

În dosarul Marion, unde ADN-ul său l-a identificat, Pelicot recunoaște doar o agresiune sexuală, negând tentativa de viol. El admite că în ziua faptelor era „la vânătoare” prin zone rezidențiale și avea în mașină o „trusă” ce conținea eter și o sfoară.

Totuși, acesta respinge acuzațiile privind strangularea victimei și susține că nu ar fi intenționat să-i facă rău, minimalizând impactul traumelor prin referiri la numărul de zile de incapacitate temporară.

Negare fermă în cazul Sophiei Narme

În ceea ce privește uciderea Sophiei Narme, Pelicot neagă orice implicare, deși este pus sub acuzare. Ancheta consideră însă modul de operare similar celui din 1999. Avocata sa a solicitat exhumarea victimei pentru o nouă analiză ADN, măsură aprobata recent de instanță. Deocamdată, nu este programată o nouă audiere oficială.