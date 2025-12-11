Zelenski anunță că elementele-cheie ale planului de reconstrucție post-război au fost convenite cu înalți oficiali americani

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat faptul că Ucraina a convenit asupra elementelor-cheie ale unui plan de reconstrucție postbelică în cadrul discuțiilor cu înalți oficiali americani.

Liderul de la Kiev a subliniat că au avut loc discuții axate pe un „document economic” în cadrul unei întâlniri cu Kushner, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și directorul executiv al BlackRock, Larry Fink, potrivit Reuters.

„Principiile documentului economic sunt complet clare și suntem pe deplin aliniați cu partea americană”, a declarat Zelenski.

„Un principiu comun important este că, pentru ca reconstrucția să fie de înaltă calitate și creșterea economică după acest război să fie tangibilă, securitatea reală trebuie să fie în centrul atenției. Când există securitate, totul este la locul său”, a mai spus președintele ucrainean.

Un punct cheie în planurile de reconstrucție a Ucrainei îl reprezintă înființarea unui fond de investiții pentru sectoare precum cel al metalelor rare, solicitat de SUA.

Continuarea reconstrucției Ucrainei după distrugerile provocate de război a devenit un element important în discuțiile privind soluționarea conflictului, alături de garanțiile de securitate și preocupările legate de teritoriu.

Zelenski a mai spus și că există alte două documente asociate acestui plan, care se referă la garanțiile de securitate și la problemele economice.