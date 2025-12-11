Prima pagină » Știri externe » Ucraina își prezintă răspunsul la planul de pace al SUA

Ucraina a transmis miercuri administrației Trump răspunsul său la cea mai recentă propunere de pace elaborată de SUA, care vizează încheierea războiului cu Rusia, au declarat oficiali americani și ucraineni pentru CNN, în timp ce se conturează un potențial acord fragil, iar președintele SUA continuă să precizeze că dorește ca conflictul să fie rezolvat rapid.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la o ședință la Biroul Președintelui, după reuniunea personalului, Kiev, Ucraina, 7 noiembrie 2025.
11 dec. 2025, 05:55, Știri externe

Eforturile de a pune capăt războiului s-au accelerat brusc în ultimele săptămâni. Președintele Donald Trump a sugerat miercuri că o soluție ar putea fi „găsită” în curând, declarând reporterilor de la Casa Albă că „mulți oameni spun că este mai aproape decât a fost vreodată”, potrivit CNN.

El a spus că „a discutat despre Ucraina în cuvinte destul de dure” cu omologii săi britanici, francezi și germani, despre care a spus că au lansat ideea ca Trump să zboare în Europa pentru o întâlnire, împreună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în acest weekend.

„Vom lua o decizie, în funcție de ce vor aduce înapoi”, a spus Trump. „Nu vrem să pierdem timpul.”

Un diplomat european a descris, de asemenea, discuțiile ca „progresând rapid” pe fondul presiunii și nerăbdării continue din partea președintelui SUA.

A existat o frenezie diplomatică în urma dezvăluirii, în urmă cu mai puțin de o lună, a unei propuneri de proiect în 28 de puncte, redactată de SUA și susținută de Rusia, pentru a pune capăt războiului.

Planul, redus de la 28, la 20 de puncte

După o serie de consultări cu Kievul și o întâlnire la Moscova, planul de 28 de puncte a fost redus la 20 de puncte, menite să fie acceptabil pentru ambele părți beligerante. Acesta se numără printre un set de trei documente în curs de negociere, alături de unul privind garanțiile de securitate și un altul privind redresarea economică.

Discuțiile sunt în curs de desfășurare și nu este clar ce modificări, dacă este cazul, a adus Kievul documentelor în ultimul său răspuns.

