Fostul premier britanic Tony Blair, eliminat de pe lista scurtă a lui Trump pentru „consiliul de pace” din Gaza

Potrivit Financial Times (FT), Blair a fost exclus în secret din lista de candidați pentru „consiliul pentru pace” al lui Trump, pe care Trump a declarat că îl va prezida el însuși.

Anterior, se relatase pe scară largă că Blair ar fi făcut campanii în culise pentru un rol important în administrația interimară din Gaza, pe fondul scurgerilor de informații despre un plan elaborat parțial de Institutul său Tony Blair pentru Schimbare Globală (TBI) împreună cu ginerele și trimisul informal al lui Trump, Jared Kushner, potrivit The Guradian.

În timp ce susținătorii lui Blair au subliniat rolul său în încetarea deceniilor de violență din Irlanda de Nord, criticii au subliniat palmaresul său mediocru de realizări în calitate de reprezentant al așa-numitului Cvartet – ONU, UE, SUA și Rusia – pentru a ajuta la medierea păcii în Orientul Mijlociu.

În lumea arabă, Blair a fost privit cu scepticism și ostilitate din cauza rolului său în dezastruoasa invazie a Irakului condusă de SUA în 2003.

Blair fusese singura persoană identificată public pentru un potențial rol în consiliu atunci când președintele SUA și-a dezvăluit planul în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului dintre Israel și Hamas la sfârșitul lunii septembrie, Trump spunând că Blair a fost un „om foarte bun”.

Plan criticat

Planul, la care TBI a contribuit, fusese criticat pentru lipsa unui calendar clar către statul palestinian și pentru sugestia ca Gaza să fie administrată în cadrul unui cadru juridic separat de Cisiordania, ceea ce a dus la temeri că cele două elemente necontigue ale Palestinei riscă să nu mai fie considerate o singură entitate politică.

Recunoscând că Blair a rămas o figură controversată, Trump a recunoscut în octombrie: „Întotdeauna mi-a plăcut de Tony, dar vreau să aflu că este o alegere acceptabilă pentru toată lumea”.

Retragerea presupusă a lui Blair are loc în ciuda afirmațiilor că acesta a avut o întâlnire privată cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, la sfârșitul lunii noiembrie pentru a discuta planuri, potrivit unui articol din Times of Israel.

O sursă care a vorbit cu FT a sugerat că Blair ar putea juca în continuare un rol mai puțin central. „Ar putea avea în continuare un rol într-o altă calitate și acest lucru pare probabil”, a spus persoana respectivă.