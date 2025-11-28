Gaza sub bombardamente și inundații: O „pace” care arată ca un nou război

În ciuda anunțării unui plan de pace cu două luni în urmă, salutat ca un semn al „sfârșitului războiului din Gaza”, viața oamenilor obișnuiți rămâne neschimbată. Armata israeliană a desfășurat numeroase operațiuni aeriene, invocând presupuse încălcări ale acordurilor de către Hamas. Pentru populația civilă, însă, termenul „post-război” este pur simbolic, deoarece existența lor continuă să fie definită de frică, distrugere și pierderi.
Sâmbăta trecută a fost martora unora dintre cele mai mortale atacuri aeriene din ultima perioadă. Relatări din orașul Gaza descriu atacuri inițiale care au vizat un vehicul civil, care s-au intensificat rapid pentru a cuprinde districtele centrale.
Tabăra de refugiați Nuseirat, una dintre cele mai dens populate regiuni din Gaza, a suferit cel puțin trei valuri de bombardamente intense. O rachetă a lovit casa familiei Abu Amouna, ucigând trei persoane. Un alt atac, mult mai distrugător, a lovit un grup de locuințe aparținând familiei Abu Shawish.
Casa lui Ghaleb Abu Shawish a fost complet distrusă. El, soția sa și cei trei copii ai lor au pierit sub dărâmături. Doar fiica lor de 10 ani, Tala, a supraviețuit. Acum locuiește cu bunica ei și se străduiește să înțeleagă amploarea tragediei: „Pe cine ar trebui să jelesc mai întâi? Au murit cu toții…”.
Undele de șoc au distrus și casa vecină a lui Rami Abu Shawish. Soția lui Rami și cei cinci copii ai lor au fost uciși, fiica lor de 19 ani, Batoul, fiind singura supraviețuitoare – rănită, dar conștientă. Înainte de a fi operată, personalul medical i-a permis să-și ia rămas bun de la familia ei.
În același spital, Saeed Riyad Saeed, în vârstă de 18 ani, se agață de viață după ce casa lui a fost distrusă. Cotidianul La Stampa arată cum medicii au fost nevoiți să-i prezinte tatălui său o alegere agonizantă: să salveze piciorul fiului său sau viața lui. „Care a fost crima lui? Era doar acasă…”, se plânge tatăl copleșit.
Tragedia a afectat și vizitatorii. Kamilia Abu Shawish și-a pierdut fiul de 30 de ani, Salam, care venise doar să-și viziteze rudele. Cu o zi înainte, familia comemorase moartea fratelui său. „Nici măcar nu apucasem să jelesc pierderea primului meu fiu, iar acum îl îngrop pe al doilea”, plânge ea.
În timp ce liderii politici poartă negocieri la Washington, Tel Aviv și în diverse capitale europene, locuitorii din Gaza se simt uitați. Pentru ei, „pacea” nu a adus nicio schimbare tangibilă: tabere inundate, atacuri aeriene continue, spitale supraîncărcate și familii destrămate.
Tala, agățându-se strâns de bunica ei, exprimă profunda tristețe a întregii comunități:
„De ce m-au lăsat singură?”