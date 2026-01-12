Prima pagină » Știri externe » Papa Leon s-a întâlnit la Vatican cu Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela

Papa Leon s-a întâlnit luni cu lidera opoziției din Venezuela și laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, a anunțat Vaticanul, fără a oferi detalii suplimentare.
Iulian Moşneagu
12 ian. 2026

Întâlnirea a apărut pe agenda oficială a papei pentru ziua de luni, publicată de Vatican, deși nu fusese inclusă într-o informare anterioară trimisă presei despre programul său, scrie Reuters.

Papa Leon, primul suveran pontif din Statele Unite, a cerut ca Venezuela să își păstreze independența după ce președintele Nicolas Maduro a fost capturat de forțele americane la ordinul președintelui Donald Trump.

Vineri, într-un discurs de politică externă, papa a criticat folosirea forței militare pentru atingerea obiectivelor diplomatice și a cerut respectarea drepturilor omului în Venezuela.

Maria Corina Machado a știgat Premiul Nobel pentru Pace în 2025 pentru rolul său în apărarea democrației și a drepturilor omului în Venezuela.

Machado, fost membru al Adunării Naționale, a fost împiedicată de autoritățile de la Caracas candideze la alegerile din Venezuela din 2024.

Aceasta l-a susținut pe Edmundo González Urrutia ca reprezentant al opoziției în alegerile din 2024, considerat de mulți drept câștigătorul scrutinului, deși președintele Nicolás Maduro și-a revendicat victoria. Verificări ale buletinelor de vot efectuate de observatori independenți au arătat nereguli în rezultatele oficiale.

