Prima pagină » Știri externe » Papa Leon se roagă pentru pace în Iran, Siria și Ucraina

Papa Leon se roagă pentru pace în Iran, Siria și Ucraina

Papa Leon al XIV-lea s-a rugat pentru persoanele ucise în protestele din Iran și în conflictele din Siria și Ucraina, în timpul rugăciunii sale săptămânale Angelus, făcând apel la dialog și pace.
Papa Leon se roagă pentru pace în Iran, Siria și Ucraina
Iulian Moşneagu
11 ian. 2026, 20:27, Știri externe

„Gândurile mele se îndreaptă către ceea ce se întâmplă în aceste zile în Orientul Mijlociu, în special în Iran și Siria, unde tensiunile persistente provoacă moartea multor oameni”, a spus, duminică, Suveranul Pontif la Vatican.

„Sper și mă rog pentru cultivarea răbdătoare a dialogului și a păcii, pentru binele comun al întregii societăți”, a adăugat acesta.

Papa Leon a transmis rugăciuni și pentru poporul poporul ucrainean, după atacuri rusești „deosebit de grave”, concentrate asupra infrastructurii energetice.

Atacurile „lovesc puternic populația civilă, exact în momentul în care vremea rece se înrăutățește”, a spus papa Leon.

„Mă rog pentru cei care suferă și reînnoiesc apelul meu pentru încetarea violenței și pentru intensificarea eforturilor de a obține pacea”, a subliniat acesta.

Recomandarea video

ANALIZĂ Trei ani în fruntea DNA, bile negre, bile albe / EXCLUSIV Șeful DNA, Marius Voineag: Am făcut dosarele Coldea, Iulian Dumitrescu, Buzatu, Piedone
G4Media
Haosul impozitării lui Bolojan se generalizează. Un bucureștean are de plătit un impozit de 300 ori mai mare, altul de 170 ori mai mare. Revolte la ghișeu
Gandul
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Cancan
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport
Cum justifică Guvernul majorarea impozitelor pe proprietate: „Se impunea”. Mize de miliarde și presiunea PNRR. Ce ne așteaptă de la 1 ianuarie 2027
Libertatea
Tabel bani 2026 | Cum stai cu banii anul acesta, în funcție de zodie. Cine se îmbogățește și cine sărăcește
CSID
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Promotor