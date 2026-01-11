Papa Leon se roagă pentru pace în Iran, Siria și Ucraina

„Gândurile mele se îndreaptă către ceea ce se întâmplă în aceste zile în Orientul Mijlociu, în special în Iran și Siria, unde tensiunile persistente provoacă moartea multor oameni”, a spus, duminică, Suveranul Pontif la Vatican.

„Sper și mă rog pentru cultivarea răbdătoare a dialogului și a păcii, pentru binele comun al întregii societăți”, a adăugat acesta.

Papa Leon a transmis rugăciuni și pentru poporul poporul ucrainean, după atacuri rusești „deosebit de grave”, concentrate asupra infrastructurii energetice.

Atacurile „lovesc puternic populația civilă, exact în momentul în care vremea rece se înrăutățește”, a spus papa Leon.

„Mă rog pentru cei care suferă și reînnoiesc apelul meu pentru încetarea violenței și pentru intensificarea eforturilor de a obține pacea”, a subliniat acesta.