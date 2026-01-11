Prima pagină » Știri externe » Peste 530 de morți în urma represiunii protestelor din Iran, spun activiștii

Peste 530 de morți în urma represiunii protestelor din Iran, spun activiștii

Represiunea protestelor naționale din Iran a dus la moartea a cel puțin 538 de persoane, iar numărul victimelor ar putea fi și mai mare, au declarat duminică activiștii, citați de AP.
Hepta/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
11 ian. 2026, 19:27, Știri externe

Alte peste 10.600 de persoane au fost reținute în cele două săptămâni de proteste, a anunțat Agenția de știri a activiștilor pentru drepturile omului din SUA.

Având în vedere că internetul este blocat în Iran și liniile telefonice sunt întrerupte, evaluarea demonstrațiilor a devenit mai dificilă.

Guvernul iranian nu a oferit cifre privind victimele. Associated Press nu a putut evalua în mod independent numărul victimelor.

Activiștii din străinătate se tem că blocarea informațiilor încurajează extremiștii din cadrul serviciilor de securitate iraniene să lanseze o represiune sângeroasă.

Protestele iau amploare

Protestatarii au inundat din nou străzile capitalei țării și ale celui de-al doilea oraș ca mărime duminică dimineața.

Videoclipurile transmise din Iran, probabil folosind transmițătoare prin satelit, arătau manifestanți adunați în cartierul Punak din nordul Teheranului. Acolo, se pare că autoritățile au închis străzile, iar protestatarii fluturau telefoanele mobile aprinse. Alții loveau în metal, în timp ce se auzeau focuri de artificii.

„Modelul protestelor din capitală a luat în mare parte forma unor adunări dispersate, de scurtă durată și fluide, o abordare modelată ca răspuns la prezența masivă a forțelor de securitate și la presiunea crescută din teren”, a declarat Agenția de știri a activiștilor pentru drepturile omului.

În Mashhad, al doilea oraș ca mărime din Iran, situat la aproximativ 725 de kilometri nord-est de Teheran, au fost difuzate imagini care arătau protestatarii confruntându-se cu forțele de securitate. Proteste au avut loc și în Kerman, la 800 de kilometri sud-est de Teheran.

Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat sprijinul pentru protestatari, afirmând pe rețelele de socializare că „Iranul se îndreaptă spre libertate, poate ca niciodată până acum. SUA sunt gata să ajute!!!”.

Trump și echipa sa de securitate națională au analizat o gamă largă de răspunsuri potențiale împotriva Iranului, inclusiv atacuri cibernetice și lovituri directe din partea SUA sau Israelului, potrivit a două persoane familiarizate cu discuțiile interne de la Casa Albă, care au vorbit sub condiția anonimatului.

Casa Albă, care nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii, nu a indicat că a luat vreo decizie.

