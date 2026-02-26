Prima pagină » Știrile zilei » Directorul AIEA va participa la discuțiile dintre Iran și Statele Unite de la Geneva

Directorul AIEA va participa la discuțiile dintre Iran și Statele Unite de la Geneva

Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică participă joi, la Geneva, la discuțiile bilaterale indirecte dintre Statele Unite și Iran, axate pe programul nuclear al Teheranului, pe fondul unei posibile escaladări militare a tensiunilor.
Directorul AIEA va participa la discuțiile dintre Iran și Statele Unite de la Geneva
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Radu Mocanu
26 feb. 2026, 15:12, Știri externe

Rafael Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică  s-a alăturat joi discuțiilor indirecte dintre Iran și Statele Unite, desfășurate la Geneva, a relatat presa de stat iraniană, citată de Le Figaro

Potrivit surselor citate de presa de la Teheran, Grossi „s-a alăturat discuțiilor, jucând efectiv rolul unui observator tehnic care poate contribui la avansarea discuțiilor cu o precizie și o seriozitate sporită”. 

Anterior, un purtător de cuvânt al ministerului iranian de Externe a precizat că discuțiile, mediate de Oman, sunt centrate pe problema nucleară. 

În decursul lunii februarie, SUA și Iran au reluat negocierile în vederea ajungerii la un acord cu privire la programul nuclear iranian, considerat de Washington și mai multe state europene, drept orientat spre construirea de arme nucleare. 

De asemenea, negocierile s-au desfășurat pe fondul unei concentrări tot mai mari a forțelor armate american în Orientul Mijlociu.  

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Sorin Grindeanu aruncă în aer acordul coaliției de guvernare după 8 luni
G4Media
Digi RCS-RDS, ce lovitură! Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Cristian Andrei rupe tăcerea la 3 luni după scandalul care a zguduit România: 'O femeie reușește să-l facă pe bărbat să se piardă cu firea'
Cancan
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport
Lupta livratorului pakistanez cu gerul românesc: „Bă, mi-ai vărsat ciorba peste șaormă!” „What? What?” „Marș!”
Libertatea
Semnul apărut la un singur picior care poate anunța un cheag de sânge periculos. Când trebuie să mergi urgent la medic
CSID
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Promotor