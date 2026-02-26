Instagram va notifica părinții dacă adolescenții caută „în mod repetat” termeni legați de sinucidere

Instagram afirmă că deja blochează afișarea acestui tip de conținut în rezultatele căutărilor din conturile adolescenților și redirecționează utilizatorii către linii de asistență telefonică, potrivit AP.

Anunțul vine în contextul în care Meta se află în mijlocul a două procese privind prejudiciile aduse copiilor.

Un proces în curs de desfășurare în Los Angeles pune sub semnul întrebării dacă platformele Meta creează în mod deliberat dependență și dăunează minorilor.

Un alt proces, în New Mexico, încearcă să determine dacă Meta a eșuat în protejarea copiilor de exploatarea sexuală pe platformele sale.

Mii de familii, împreună cu districtele școlare și entitățile guvernamentale, au dat în judecată Meta și alte companii de social media, susținând că acestea își proiectează în mod deliberat platformele pentru a crea dependență și nu protejează copiii de conținutul care poate duce la depresie, tulburări alimentare și sinucidere.

Zuckerberg afirmă că rețelele sociale nu creează dependență

Conducerea Meta, inclusiv CEO-ul Mark Zuckerberg, a contestat faptul că platformele provoacă dependență.

În timpul interogatoriului avocatului reclamantului, în Los Angeles, Zuckerberg a declarat că este în continuare de acord cu o declarație anterioară pe care a făcut-o, potrivit căreia lucrările științifice existente nu au dovedit că rețelele sociale provoacă daune sănătății mintale.

Alerte vor fi trimise prin e-mail, SMS sau WhatsApp, în funcție de informațiile de contact disponibile ale părintelui, precum și o notificare prin contul de Instagram al părintelui.

„Scopul nostru este de a le oferi părinților posibilitatea de a interveni dacă căutările adolescentului lor sugerează că ar putea avea nevoie de sprijin. De asemenea, vrem să evităm trimiterea inutilă a acestor notificări, care, dacă sunt trimise prea des, ar putea reduce utilitatea lor în general”, a transmis Meta.

Notificări similare pentru folosirea inteligenței artificiale

Meta a precizat că lucrează și la notificări similare pentru părinți cu privire la interacțiunile copiilor cu inteligența artificială.

„Acestea vor notifica părinții dacă un adolescent încearcă să se angajeze în anumite tipuri de conversații legate de sinucidere sau automutilare cu AI-ul nostru”, a declarat Meta. „Este o muncă importantă și vom avea mai multe informații de împărtășit în lunile următoare”.