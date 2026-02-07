Comisia Europeană vrea să amendeze platforma TikTok pentru că încurajează utilizarea compulsivă

TikTok are funcții care creează dependență.

Este concluzia unei anchete a Comisiei Europene care a constatat că întreg designul platformei ar încălca reglementările UE privind protecția utilizatorilor.

Funcții precum derularea infinită, redarea automată a videoclipurilor, notificările push și algoritmul extrem de personalizat sunt considerate elemente care favorizează comportamentele adictive, cu impact asupra sănătății fizice și mentale a utilizatorilor.

Ancheta – realizată de specialiști independenți

În consecință, Comisia intenționează să sancționeze platforma de socializare deținută de compania chineză ByteDance cu o amendă care poate ajunge până la 6% din veniturile globale. Având în vedere că TikTok a raportat venituri de aproximativ 20 de miliarde de euro în 2024, amenda maximă ar putea depăși un miliard de euro.

Până la luarea unei decizii finale, compania va avea posibilitatea de a se apăra și de a contesta concluziile preliminare.

Constatările Comisiei se bazează pe o investigație aprofundată, lansată în urmă cu doi ani, care a inclus analiza unor volume mari de date și documente interne ale TikTok.

De asemenea, ancheta a beneficiat de expertiza unor oameni de știință și specialiști independenți.

Utilizatorii sunt „recompensați” cu conținut nou

Potrivit Comisiei Europene, investigația a arătat că TikTok nu a evaluat suficient riscurile generate de „caracteristicile adictive” ale aplicației, în special în ceea ce privește minorii și adulții vulnerabili. Utilizatorii sunt permanent „recompensați” cu conținut nou, ceea ce îi încurajează să continue să deruleze și să intre într-o stare de consum automatizat.

Cercetările științifice citate de Comisie indică faptul că acest mecanism poate duce la comportamente compulsive și la scăderea autocontrolului.

Indicatori esențiali ai utilizării compulsive

Autoritățile europene susțin că TikTok ignoră indicatori esențiali ai utilizării compulsive, precum timpul petrecut de minori în aplicație în timpul nopții sau frecvența cu care utilizatorii deschid aplicația.

În acest context, Comisia solicită modificări structurale ale designului aplicației.

Printre măsurile avute în vedere se numără dezactivarea, la anumite intervale, a funcțiilor-cheie precum derularea infinită și introducerea unor pauze obligatorii pentru utilizatori.

TikTok afirmă că a implementat deja o serie de instrumente menite să reducă riscul de dependență, inclusiv opțiuni de monitorizare a timpului petrecut în aplicație și instrumente de control parental.

TikTok: „Nu suntem fundamental de acord cu aceste constatări”

De asemenea, platforma susține că utilizează tehnologii pentru a detecta situațiile în care copiii își introduc o dată de naștere falsă pentru a accesa aplicația, vârsta minimă oficială fiind de 13 ani. Comisia Europeană consideră însă aceste măsuri insuficiente.

Reacția TikTok nu a întârziat să apară.

Compania a calificat concluziile preliminare drept „inexacte și nefondate” și a anunțat că le va contesta.

„Nu suntem în mod fundamental de acord cu aceste constatări și vom lupta împotriva lor prin toate mijloacele legale”, a transmis platforma.

E luată și Meta în vizor

Demersul Comisiei se înscrie în aplicarea Legii privind serviciile digitale, un cadru legislativ european care urmărește să creeze un spațiu online mai sigur, mai transparent și mai echitabil. Conform acestei legi, marile platforme online au responsabilități sporite, inclusiv în ceea ce privește protejarea sănătății mintale a utilizatorilor.

Nu doar TikTok se află în vizorul autorităților europene.

Comisarul european Henna Virkkunen a declarat că aplicarea legii va fi fermă, iar Meta, compania care deține Facebook și Instagram, este la rândul său investigată pentru posibile încălcări ale normelor privind publicitatea înșelătoare și conținutul politic.