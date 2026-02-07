Prima pagină » Sport » ICIM Arad învinge Agronomia și ajunge, momentan, lider în Liga Națională de Baschet feminin

ICIM Arad învinge Agronomia și ajunge, momentan, lider în Liga Națională de Baschet feminin

FCC Baschet UAV ICIM Arad s-a impus categoric pe terenul celor de la CS Agronomia București, scor 94-67, într-un meci din penultima etapă a sezonului regulat din Liga Națională de Baschet feminin, disputat sâmbătă, la amiază, în sala Agronomia. Echipa din Arad ajunge, momentan, lider în clasament.
ICIM Arad învinge Agronomia și ajunge, momentan, lider în Liga Națională de Baschet feminin
sursă foto: ICIM Arad
Petre Apostol
07 feb. 2026, 14:09, Sport

Echipa ICIM Arad s-a impus în fiecare sfert al partidei, astfel: 23-19, 24-17, 17-15, 30-16

Cea mai bună jucătoare de pe teren a fost Porchia, care a încheiat cu 29 de puncte, având un procentaj excelent, 12/15 la aruncările din acțiune, la care a adăugat 12 recuperări. Redmond a contribuit cu 22 de puncte, 10 pase decisive și 6 recuperări, în timp ce Fota a adăugat 14 puncte.

Arădencele au avut procentaje superioare la aruncări (58% din acțiune, față de 36% Agronomia), au dominat clar lupta la recuperare (44-33) și au marcat 58 de puncte din spațiul de trei secunde. De asemenea, au punctat eficient pe contraatac (19 puncte).

De partea cealaltă, Alexe a fost cea mai eficientă pentru Agronomia, cu 18 puncte (4/9 de la distanță). Cazacu a înscris 11 puncte, iar Diaconu Ticu a adăugat 8 puncte.

ICIM Arad ajunge la un bilanț de 12 victorii și 3 înfrângeri, devansând, pe moment, pe Sepsi Sfântu Gheorghe și Rapid București.

Principalele rivale la prima poziție joacă tot sâmbătă în cadrul etapei.

Sepsi evoluează pe teren propriu, de la ora 16:00, cu Sportul Studențesc. Rapid joacă, tot pe teren propriu, cu Universitatea Cluj, de la ora 19:00.

Recomandarea video

VIDEO Bucuria fără margini a unei mame din Ucraina sunată de fiul pe care îl știa mort pe front și căruia îi organizase înmormântarea: ”Nazar, băiatul meu! Ești întreg? Ai mâinile, picioarele, totul?”
G4Media
Stenograme din dosarul traficanților de cocaină Găină, State și Zamfir, capturați cu focuri de armă. “Ultima oară am luat vreo 2 kile. 34. 000 de euro m-a dus cu tot cu transport!”
Gandul
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o pot vedea de azi, 7 februarie
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Momentul în care doi pensionari sunt jefuiți pe stradă, în Cernavodă, de cei 13.000 lei abia împrumutați de la Casa de Ajutor Reciproc
Libertatea
Ce salarii primesc farmacistele de la Farmacia Tei acum, în februarie 2026. Câți bani primesc, cu bonusuri și bonuri de masă
CSID
Nu e Dacia C-NEO! Un alt prototip a fost surprins în teste locale - VIDEO
Promotor