ICIM Arad învinge Agronomia și ajunge, momentan, lider în Liga Națională de Baschet feminin

Echipa ICIM Arad s-a impus în fiecare sfert al partidei, astfel: 23-19, 24-17, 17-15, 30-16

Cea mai bună jucătoare de pe teren a fost Porchia, care a încheiat cu 29 de puncte, având un procentaj excelent, 12/15 la aruncările din acțiune, la care a adăugat 12 recuperări. Redmond a contribuit cu 22 de puncte, 10 pase decisive și 6 recuperări, în timp ce Fota a adăugat 14 puncte.

Arădencele au avut procentaje superioare la aruncări (58% din acțiune, față de 36% Agronomia), au dominat clar lupta la recuperare (44-33) și au marcat 58 de puncte din spațiul de trei secunde. De asemenea, au punctat eficient pe contraatac (19 puncte).

De partea cealaltă, Alexe a fost cea mai eficientă pentru Agronomia, cu 18 puncte (4/9 de la distanță). Cazacu a înscris 11 puncte, iar Diaconu Ticu a adăugat 8 puncte.

ICIM Arad ajunge la un bilanț de 12 victorii și 3 înfrângeri, devansând, pe moment, pe Sepsi Sfântu Gheorghe și Rapid București.

Principalele rivale la prima poziție joacă tot sâmbătă în cadrul etapei.

Sepsi evoluează pe teren propriu, de la ora 16:00, cu Sportul Studențesc. Rapid joacă, tot pe teren propriu, cu Universitatea Cluj, de la ora 19:00.