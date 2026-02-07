Prima pagină » Sport » Schiorul elvețian Franjo Von Allmen câștigă prima medalie de aur de la Milano-Cortina 2026, la proba de coborâre din competiția de schi alpin

Schiorul elvețian Franjo Von Allmen a câștigat sâmbătă prima medalie de aur de la ediția 2026 a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina. Von Allmen obține primul său titlu olimpic în proba de coborâre.
Foto: Elena Prati/IPA Sport/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
07 feb. 2026, 14:27, Sport

Al optulea schior la start, elvețianul Franjo Von Allmen și-a confirmat statutul de campion mondial, impunându-se la coborârea de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, desfășurate sâmbătă la Bormio.

Italienii Giovanni Franzoni și Dominik Paris au completat podiumul.

Franjo Von Allmen (24 de ani) a câștigat, astfel, primul mare eveniment al Jocurilor Olimpice de iarnă 2026. Campionul mondial en-titre la această disciplină și-a asigurat prima medalie de aur olimpică, cu timpul de 1:51.61 minute.

Italienii Giovanni Franzoni și Dominik Paris au încheiat la 0.20 de secunde, respectiv 0.50 de secunde, obținând medaliile de argint și de bronz.

Principalul favorit, lider al Cupei Mondiale de schi alpin, elvețianul Marco Odermatt, a sosit doar al patrulea, cu o întârziere de șapte zecimi.

Von Allmen îl succede pe un alt elvețian, Beat Feuz, campion la Beijing 2022.

