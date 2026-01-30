Armata, pilon-cheie al sportului elvețian: Elveția trimite la JO 2026 o delegație dominată de sportivi militari

Din cei 175 de membri ai lotului selecționat de Swiss Olympic – comitetul olimpic al Elveției, 94 provin din structurile armatei, ceea ce înseamnă mai mult de jumătate din delegația elvețiană.

Sportivii militari beneficiază de sprijinul programului de promovare a sportului de performanță al armatei elvețiene, care le permite să îmbine cariera sportivă cu serviciul militar. „Sportivele și sportivii militari efectuează anual până la 130 de zile de serviciu, dedicate antrenamentelor și competițiilor, fiind remunerați și despăgubiți pentru pierderea câștigului”, a comunicat joi Cancelaria Federală.

Prezenți în toate disciplinele olimpice

Sprijinul armatei se reflectă și în structura lotului: în toate cele 14 sporturi în care Elveția va fi reprezentată la Jocurile Olimpice de Iarnă se regăsesc și sportivi militari. Mai mulți atleți și-au finalizat recent pregătirea militară pentru sportul de elită, iar alții urmează să înceapă încorporarea în perioada următoare.

Datele oficiale arată o creștere constantă a ponderii sportivilor militari în echipa olimpică a Țării Cantoanelor. Dacă la Jocurile Olimpice de iarnă din 2018, de la PyeongChang, 42% dintre sportivi proveneau din structurile armatei, procentul a urcat la peste 50% în 2022, la Beijing, și ajunge acum la aproape 54%.

Și numărul femeilor din rândul sportivilor militari este acum de aproape trei ori mai mare decât în 2018, reprezentând o treime din delegația olimpică.

Trei sferturi din medaliile Elveției în 2025

Rolul armatei în sportul de elită elvețian nu se limitează la selecția olimpică. În 2025, sportivele și sportivii militari au obținut peste 100 de medalii la Campionate Mondiale și Europene, contribuind la 75% din totalul medaliilor câștigate de Elveția.

Potrivit autorităților elvețiene, „la competițiile militare internaționale, sportivii au obținut 39 de medalii, iar numărul zilelor de serviciu dedicate sportului de performanță a depășit 70.000”.

Medaliați olimpici, din nou în lot

În delegația pentru Milano/Cortina 2026 se regăsesc și sportivi militari care au urcat pe podium la ediția precedentă a Jocurilor Olimpice. Potrivit oficialilor elvețieni, o mare parte dintre sportivii militari profesioniști calificați „au șanse reale de a obține cele mai bune rezultate ale carierei”.

Jocurile Olimpice de iarnă Milano/Cortina 2026 se vor desfășura între 6 și 22 februarie 2026 și vor reuni sportivi din întreaga lume în cele mai importante discipline ale sporturilor de iarnă.