Patinatorul american Ilia Malinin a primit premiul Fair Play Milano Cortina 2026

Patinatorul american Ilia Malinin a fost desemnat joi câștigătorul premiului Fair Play Milano Cortina 2026, acordat de Comitetul Internațional de Fair Play (CIFP), în colaborare cu Comitetul Internațional Olimpic (CIO).
Foto: Mickael Chavet/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
05 mart. 2026, 16:13, Sport

Ilia Malinin a fost ales dintre șase finaliști pentru gestul de fair-play demonstrat în proba masculină individuală de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026.

După o evoluție dificilă în programul liber, care l-a coborât de pe primul loc până pe poziția a opta în clasament, sportivul american și-a lăsat deoparte dezamăgirea și l-a felicitat pe câștigătorul medaliei de aur, Mikhail Shaidorov.

Malinin a declarat ulterior că a vrut să-l felicite pe rivalul său după ce l-a urmărit patinând și știa că acesta avusese un sezon dificil. În plus, a subliniat că patinatorii „se susțin reciproc și formează o mare familie”.

Premiul a fost acordat în urma unui proces care a inclus și votul publicului

Ediția din 2026 a premiului a generat cea mai mare implicare a fanilor din istoria distincției, potrivit CIO. Numărul voturilor a depășit chiar și recordul stabilit la Jocurile Olimpice de vară de la Paris 2024.

Distincția are o puternică încărcătură simbolică, fiind inspirată de gestul celebrului italian Eugenio Monti, la bob, primul laureat al premiului Fair Play la Jocurile Olimpice de iarnă de la Innsbruck 1964. Atunci, Monti le-a oferit britanicilor Tony Nash și Robin Dixon o piesă de schimb pentru bobul lor avariat, aceștia câștigând ulterior aurul olimpic, în timp ce italianul a obținut bronzul.

Printre ceilalți finaliști ai ediției din acest an s-au numărat patinatoarea americană Amber Glenn, patinatorul japonez Yuma Kagiyama, echipele feminine de curling ale Italiei și Statelor Unite ale Americii, echipa feminină de hochei pe gheață a Canadei și jucătoarea cehă de curling în proba de dublu mixt Julie Zelingrova.

Următoarea competiție la care este așteptat Malinin este Campionatele Mondiale de patinaj artistic 2026, programate peste aproximativ trei săptămâni la Praga.

