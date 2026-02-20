Julia Sauter, după cel mai bun rezultat olimpic al României la patinaj artistic: O experiență minunată

„Încă sunt fără cuvinte pentru amintirile pe care le-am creat alături de echipa mea. A fost o experiență minunată și plină de emoție. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere, sunt doar recunoscătoare și binecuvântată”, a scris Julia Sauter, vineri dimineață, pe Instagram, la câteva ore după finalul probei olimpice.
Sportiva tricoloră a încheiat competiția pe locul 17, cu un record personal în programul liber – 127,80 puncte – și un total de 190,93 puncte, cel mai bun rezultat al carierei sale.
Rezultatul obținut la Milano Cortina reprezintă un moment de referință pentru patinajul artistic românesc.
Eleva antrenată de Roxana Luca a depășit performanța acesteia de la Jocurile Olimpice de Iarnă Salt Lake City 2002 (locul 23), stabilind un nou reper pentru România în competiția olimpică feminină.
Programul liber al Juliei a fost deschis cu un triplu Lutz executat cu siguranță. Apoi a continuat cu combinații triple-duble care i-au consolidat încrederea.
În total, a inclus șase sărituri triple, un conținut tehnic ambițios care i-a adus 66,28 puncte la scorul tehnic.
Secvența de pași și piruetele au primit nivel 4. La componentele artistice prestația sa a fost apreciată pentru compoziție (7,54), prezentare (7,86) și stil de patinaj (7,64), însumând 61,52 puncte.
Titlul olimpic a fost câștigat de campioana mondială en-titre Alysa Liu (Statele Unite ale Americii – care era a treia după programul scurt), cu 226.79 puncte.
Podiumul a fost completat de sportive din Japonia. Argintul a revenit multiplei campioane mondiale Kaori Sakamoto (224.90 p). Bronzul a fost obținut de adolescenta Amy Nakai (219.16 p).