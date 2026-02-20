Julia Sauter, după cel mai bun rezultat olimpic al României la patinaj artistic: O experiență minunată

„Încă sunt fără cuvinte pentru amintirile pe care le-am creat alături de echipa mea. A fost o experiență minunată și plină de emoție. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere, sunt doar recunoscătoare și binecuvântată”, a scris Julia Sauter, vineri dimineață, pe Instagram, la câteva ore după finalul probei olimpice.

Sportiva tricoloră a încheiat competiția pe locul 17, cu un record personal în programul liber – 127,80 puncte – și un total de 190,93 puncte, cel mai bun rezultat al carierei sale.

Rezultatul obținut la Milano Cortina reprezintă un moment de referință pentru patinajul artistic românesc.

Eleva antrenată de Roxana Luca a depășit performanța acesteia de la Jocurile Olimpice de Iarnă Salt Lake City 2002 (locul 23), stabilind un nou reper pentru România în competiția olimpică feminină.

Evoluție sigură și matură

Programul liber al Juliei a fost deschis cu un triplu Lutz executat cu siguranță. Apoi a continuat cu combinații triple-duble care i-au consolidat încrederea.

În total, a inclus șase sărituri triple, un conținut tehnic ambițios care i-a adus 66,28 puncte la scorul tehnic.

Secvența de pași și piruetele au primit nivel 4. La componentele artistice prestația sa a fost apreciată pentru compoziție (7,54), prezentare (7,86) și stil de patinaj (7,64), însumând 61,52 puncte.

Titlul olimpic a fost câștigat de campioana mondială en-titre Alysa Liu (Statele Unite ale Americii – care era a treia după programul scurt), cu 226.79 puncte.

Podiumul a fost completat de sportive din Japonia. Argintul a revenit multiplei campioane mondiale Kaori Sakamoto (224.90 p). Bronzul a fost obținut de adolescenta Amy Nakai (219.16 p).