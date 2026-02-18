Prima pagină » Sport » Norvegianul Klæbo mai câștigă o medalie de aur la JO 2026, în sprintul pe echipe. România, locul 24

Johannes Klæbo și-a confirmat statutul de superstar al schiului fond, conducând Norvegia spre medalia de aur în proba de sprint pe echipe, miercuri, la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Este al cincilea titlu cucerit de norvegian la JO2026 și al 10-lea din carieră, record. România a ocupat locul 24.
Foto: Daniel Karmann/dpa
Petre Apostol
18 feb. 2026, 14:46, Sport

Johannes Høsflot Klæbo și Einar Hedegart au obținut medalia de aur pentru Norvegia la proba de sprint pe echipe la schi fond. Finala a fost haotică, cu mai multe incidente de-a lungul cursei.

Franța și Suedia au primit cartonaș galben și au încheiat departe de medalii.

Einar Hedegart a asigurat poziția Norvegiei în frunte după primul tur. Apoi, Klæbo a preluat conducerea și a păstrat-o până la final.

Nimeni nu a putut ține pasul cu Klæbo pe ultimul tur, acesta terminând cursa primul, cu timpul de 18:28,9 minute.

Echipele din SUA (+1,4 secunde) și Italia (+3,3 secunde) au completat podiumul.

Cu această medalie de aur, Klæbo își consolidează statutul de cel mai titrat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice de iarnă.

Ultima sa cursă va fi startul în masă de 50 km, programată în weekend.

Echipa României, formată din Paul Pepene și Gabriel Cojocaru, a încheiat pe locul 24.

