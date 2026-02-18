Norvegianul Klæbo mai câștigă o medalie de aur la JO 2026, în sprintul pe echipe. România, locul 24

Johannes Høsflot Klæbo și Einar Hedegart au obținut medalia de aur pentru Norvegia la proba de sprint pe echipe la schi fond. Finala a fost haotică, cu mai multe incidente de-a lungul cursei.

Franța și Suedia au primit cartonaș galben și au încheiat departe de medalii.

Einar Hedegart a asigurat poziția Norvegiei în frunte după primul tur. Apoi, Klæbo a preluat conducerea și a păstrat-o până la final.

Nimeni nu a putut ține pasul cu Klæbo pe ultimul tur, acesta terminând cursa primul, cu timpul de 18:28,9 minute.

Echipele din SUA (+1,4 secunde) și Italia (+3,3 secunde) au completat podiumul.

Cu această medalie de aur, Klæbo își consolidează statutul de cel mai titrat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice de iarnă.

Ultima sa cursă va fi startul în masă de 50 km, programată în weekend.

Echipa României, formată din Paul Pepene și Gabriel Cojocaru, a încheiat pe locul 24.