Bernadette Szocs și Eduard Ionescu revin în concurs la Singapore Smash după succesul din India

sursă foto: Federația Română de Tenis de masă

Situați pe locul 12 mondial, Bernadette Szocs și Eduard Ionescu sunt direct calificați pe tabloul principal al competiției din Singapore. Cei doi reprezentanți români urmează să concureze și la simplu.

Bernadette Szocs va concura și în proba de dublu feminin, alături de Elizabeta Samara.

Pe tabloul principal la Singapore Smash, la simplu, se mai află și Elizabeta Samara.

La dublu feminin și la dublu mixt, participă direct pe tabloul principal și românii Adina Diaconu și Ovidiu Ionescu, sportivi care fac pereche cu Maria Xiao (Spania), respectiv Barbora Varady (Slovacia).

România mai are încă cinci reprezentanți în calificări, la simplu masculin și feminin, care vor juca joi și vineri pentru accederea pe tabloul principal.

Programul acestora în calificări este următorul:

Simplu feminin

Andreea Dragoman – Hana Arapovic (Croația), joi, ora 05:35

Adina Diaconu – Lee Eudora (Singapore), joi, ora 07:55

Elena Zaharia – Natalia Bajor (Polonia), joi, ora 13:30

Simplu masculin

Iulian Chirița – Gustavo Gomez (Chile), vineri, ora 07:55

Ovidiu Ionescu – Kirill Gerassimenko (Kazahstan), joi, ora 12:55