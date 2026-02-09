Prima pagină » Sport » Bernadette Szocs, finalistă la Top16 Europa, urcă pe locul 25 în clasamentul mondial la tenis de masă

Bernadette Szocs continuă ascensiunea în ierarhia mondială la tenis de masă. După parcursul excelent de la Europe Top 16 Cup Montreux 2026, unde a ajuns până în finală, sportiva din România a urcat patru poziții și se află acum pe locul 25 în clasamentul mondial ITTF, publicat luni.
Bernadette Szocs of Roumanie During the 8th WTT Champion Montpellier Final on October 30, 2025 at ARENA Sud de France Montpellier, France. Photo by Laurent Lairys/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
09 feb. 2026, 11:17, Sport

Pentru performanța din Elveția, Bernadette Szocs a acumulat 350 de puncte. Sportiva română are, în total, 1.105 puncte.

Bernadette Szocs își confirmă astfel constanța la cel mai înalt nivel, într-un sezon în care a bifat prezențe solide și la Campionatele Mondiale de la Doha (optimi de finală) și la mai multe turnee WTT Champions.

Elizabeta Samara este a doua româncă în ierarhia mondială.

Samara a urcat două poziții, până pe locul 29, cu 835 de puncte.

Andreea Dragoman este a treia româncă din Top 100. Dragoman a urcat șase locuri și ocupă poziția a 73-a, cu 319 puncte.

Clasamentul este dominat în continuare de jucătoarele din China.

Sun Yingsha se menține pe primul loc, cu 10.125 puncte, urmată de Wang Manyu (8.248) și Chen Xingtong (5.375).

La masculin, cel mai bine clasat român este Eduard Ionescu, situat pe locul 44 mondial.

