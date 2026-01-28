Elizabeta Samara: O onoare să fiu în continuare între cele mai bune 16 jucătoare din Europa

„Este o onoare să fiu în continuare între cele mai bune 16 jucătoare din Europa. Montreux va fi mereu special pentru mine”, a declarat Samara, într-un interviu publicat miercuri de Uniunea Europeană de Tenis de masă.

Samara se află la a 16-a participare în această competiție.

Sportiva română este vicecampioana en-titre, după ce în ediția din 2025 a disputat prima finală a carierei sale la Top 16, pierdută în fața germancei Han Ying, scor 2-3 (6-11, 9-11, 11-9, 11-8, 4-11).

Rezultatul a reprezentat cea mai bună performanță a sa în acest turneu, după locul trei obținut în 2018.

„Finala de anul trecut mi-a oferit multă încredere, atât în jocul meu, cât și în munca depusă la antrenamente. Încerc să nu mai pun presiune pe mine, să mă bucur de fiecare meci și să fiu fericită că încă mai pot concura la un asemenea nivel”, a mai spus Samara.

Înaintea ediției din 2026, jucătoarea României a avut o perioadă intensă de pregătire, participând doar la WTT Champions Doha în luna ianuarie.

„La Top 16 joacă practic cele mai bune sportive din Europa, așa că nivelul este extrem de ridicat”, a precizat ea.

Competiția de la Montreux reprezintă și turneu de calificare pentru Cupa Mondială ITTF, programată între 30 martie și 5 aprilie 2026, la Macao. Primii patru clasați, atât la masculin, cât și la feminin, urmează să obțină calificarea directă.

Alături de Samara, România mai are încă doi reprezentanți pe tabloul principal: Bernadette Szocs și Eduard Ionescu.

Lotul României pentru Europe Top 16 Cup:

Simplu feminin

Bernadette Szocs – cap de serie nr. 3 (tablou principal)

Elizabeta Samara – cap de serie nr. 6 (tablou principal)

Andreea Dragoman – cap de serie nr. 18 (calificări)

Rezervă: Adina Diaconu

Simplu masculin

Eduard Ionescu – cap de serie nr. 14 (tablou principal)

Rezerve: Iulian Chirița, Ovidiu Ionescu

Turneul se va desfășura în sistem eliminatoriu, cu 16 jucători pe tabloul principal, toate meciurile urmând să fie disputate după sistemul cel mai bun din cinci seturi.