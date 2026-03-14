Antrenorul Laszlo Balint și-a dat demisia de la Oțelul Galați

„În această seară a fost ultimul meu meci ca antrenor la Oțelul Galați. Este decizia mea finală. Chiar dacă săptămâna trecută v-am spus că sunt un luptător și așa este. Eu sunt omul care merge până la capăt într-o astfel de luptă, dar consider că în acest moment grupul de jucători poate avea nevoie de o schimbare de energie, nu știu, în ceea ce privește omul care îi conduce”, a spus Laszlo Balint.

El spune că este un moment în care „probabil anumiți jucători sunt un pic blocați, e o oarecare lipsă de încredere și consider că, repet, schimbarea aceasta de energie, poate și de metodologie, va aduce din nou acel boost de încredere pentru echipă”.

„Cu siguranță și eu am partea mea de vină și stafful meu are partea de vină, dar consider că vina este împărțită. (…) Am luat decizia, este strict decizia mea pe care am anunțat-o și conducerii, am anunțat și vestiarul, deci este o decizie care în acest moment trebuie doar confirmată de semnarea documentelor, atât și nimic mai mult”, a mai spus antrenorul.

Oțelul Galați a fost învinsă pe teren propriu de FK Csikszereda, scor 2-3, sâmbătă, în prima etapă a play-out-ului din Superliga.