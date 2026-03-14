Antrenorul Laszlo Balint și-a dat demisia de la Oțelul Galați

Laszlo Balint și-a anunțat sâmbătă seara demisia din postul de antrenor al Oțelului Galați. Anunțul a fost făcut imediat după ce echipa a pierdut acasă cu Csikszereda, scor 2-3.
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
14 mart. 2026, 22:08, Sport

„În această seară a fost ultimul meu meci ca antrenor la Oțelul Galați. Este decizia mea finală. Chiar dacă săptămâna trecută v-am spus că sunt un luptător și așa este. Eu sunt omul care merge până la capăt într-o astfel de luptă, dar consider că în acest moment grupul de jucători poate avea nevoie de o schimbare de energie, nu știu, în ceea ce privește omul care îi conduce”, a spus Laszlo Balint.

El spune că este un moment în care „probabil anumiți jucători sunt un pic blocați, e o oarecare lipsă de încredere și consider că, repet, schimbarea aceasta de energie, poate și de metodologie, va aduce din nou acel boost de încredere pentru echipă”.

„Cu siguranță și eu am partea mea de vină și stafful meu are partea de vină, dar consider că vina este împărțită. (…) Am luat decizia, este strict decizia mea pe care am anunțat-o și conducerii, am anunțat și vestiarul, deci este o decizie care în acest moment trebuie doar confirmată de semnarea documentelor, atât și nimic mai mult”, a mai spus antrenorul.

Oțelul Galați a fost învinsă pe teren propriu de FK Csikszereda, scor 2-3, sâmbătă, în prima etapă a play-out-ului din Superliga.

Recomandarea video

FOTO Ghid de 3 zile în Bergamo, orașul „frate” cu Transilvania / Ce să faci, să mănânci și să vezi în orașul care făcea parte din același stat cu Clujul, acum 200 de ani
G4Media
Produsul alimentar redus cu 40% începând de astăzi, în LIDL. Majoritatea românilor îl consumă zilnic
Gandul
Dan Alexa a înscris în poarta vedetei, la party-ul de Revelion! Detaliile care schimbă totul în divorțul momentului
Cancan
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
Prosport
Înlocuiește inteligența artificială programatorii? Un tânăr specialist explică cum schimbă AI-ul industria IT: „Programatorii nu vor dispărea, ci vor evolua”
Libertatea
Ce trebuie să faci cu perișoarele înainte să le adaugi în ciorbă. Trucul care le face mai pufoase
CSID
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Promotor