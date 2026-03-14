Oțelul Galați pierde acasă cu Csikszereda, scor 2-3, în prima etapă din play-out

Oaspeții au deschis scorul rapid, în minutul 8, prin Marton Eppel, după o pasă a lui Anderson Ceara.

Oțelul a restabilit egalitatea în minutul 15, când Manuel Lopes a profitat de o intervenție greșită a portarului Eduard Pap și a trimis mingea în plasă.

Oaspeții au trecut din nou în avantaj după pauză. László Kleinheisler a marcat în minutul 50, iar Soufiane Jebari a dus scorul la 3-1 în minutul 62.

Oțelul a redus din diferență în prelungiri. În minutul 90+5, Conrado a transformat un penalty.

Antrenorul Robert Ilyeș a fost eliminat în minutul 90+11.

Echipele de start:

Oțelul Galați: Dur-Bozoancă – Kazu, Lopes, E. Neicu, Conrado – Ciobanu, Lamiera, Andrezinho – Bordun, Debeljuh, L. Campos;

Rezerve: I. Popescu, Ursu, Zhelev, Chira, Aftene, Postelnicu, Sandu, B. Paz, Patrick, C. Neicu;

Antrenor: Laszlo Balint.

FK Csikszereda: Pap – Paszka, Hegedus, Palmeş, Trif – Vegh – Anderson, Veres, Kleinheisler, Bodo – Eppel;

Rezerve: Simon, Bettini, Bloj, Nagy, Kabashi, Tajti, Cabral, Dusinszki, Jebari, Szalay, Bota, Deaky;

Antrenor: Robert Ilyeș.