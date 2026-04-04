Oțelul Galați se impune cu 2-0 în fața lui Hermannstadt, primul succes în play-out

Oțelul Galați a obținut sâmbătă prima victorie din play-out, după ce s-a impus cu 2-0 pe teren propriu în fața celor de la Hermannstadt, în etapa a treia.
Sursa foto: Sorin Pana/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
04 apr. 2026, 17:11, Sport

Gazdele au deschis scorul încă din minutul 5, după un corner. Mingea a fost deviată de Patrick spre bara a doua, de unde Joao Lameira a reluat în poartă pentru 1-0.

Oțelul și-a dublat avantajul în minutul 54, când Andrei Ciobanu a înscris spectaculos din lovitură liberă.

Sibienii au avut șansa de a reduce din diferență în minutul 70, când Gjorgjievski a trimis periculos spre poartă, însă Dur-Bozoancă a intervenit salvator.

În urma acestui rezultat, Oțelul Galați urcă pe locul 10 în clasament, cu 24 de puncte. De cealaltă parte, Hermannstadt rămâne pe locul 15, poziție direct retrogradabilă.

Echipele de start:

Oțelul Galați: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Ne Lopes, Kazu – Ciobanu, Lameira – Bană, Andrezinho, Luan Campos – Fernandes.

Rezerve: I. Popescu, Ursu, Conrado, Rus, E. Neicu, Chira, Bordun, Bruno Paz, D. Sandu, E. Neicu, Debeljuh;

Antrenor: Stjepan Tomas.

FC Hermannstadt: Lazar – Căpușă, Karo, Chorbadzhiyski, Stancu – Jair, Ivanov, Dr. Albu – Simba, Sg. Buș, Neguț;

Rezerve: Muțiu, Pop, Stoica, Issah, Barstan, Ciubotaru, Zargary, Politic, Balaure, Afalna, Marko;

Antrenor: Dorinel Munteanu.

