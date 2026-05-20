Revenire istorică în finala Conferinței de Est din NBA. Knicks întorc un handicap de 22 de puncte și înving pe Cavaliers în primul meci

După un parcurs fulminant în primele două runde, Knicks au părut complet depășiți timp de 40 de minute. Cu doar 7 minute și 52 de secunde rămase din sfertul patru, Cleveland conducea detașat cu 93-71.

Din acel moment, Brunson a declanșat o cursă de urmărire fenomenală, atacându-l în mod repetat pe James Harden. New York a reușit un parțial de 18-1 care a relansat partida. Tot Brunson a fost cel care a egalat situația la 101 cu o aruncare reușită când mai erau doar 19 secunde din timpul regulamentar.

În prelungiri, Knicks au început devastator, cu un parțial de 9-0, în timp ce fanii din Madison Square Garden au creat o atmosferă electrizantă în tribune. Prin această victorie, echipa din New York se află la doar trei succese distanță de prima sa calificare în Finala NBA din 1999 încoace.

Conform datelor statistice, formația din New York a devenit doar a doua echipă din ultimele 30 de sezoane care reușește să revină și să câștige după ce a fost condusă cu cel puțin 22 de puncte în sfertul patru. Înaintea acestui meci, bilanțul istoric al echipelor care conduceau într-o asemenea situație era de 594 de victorii și o singură înfrângere.

„Am continuat să luptăm și să credem. Am redus treptat din diferență. Ei jucau un baschet excelent, dar noi am găsit pur și simplu o cale”, a declarat Jalen Brunson la finalul meciului.

Pe lângă cele 38 de puncte ale lui Brunson, pentru Knicks au mai contribuit Mikal Bridges, cu 18 puncte, OG Anunoby, cu 13 puncte, revenit pe parchet după ce a ratat ultimele două meciuri din cauza unei accidentări la mână.

De cealaltă parte, Donovan Mitchell a fost cel mai bun marcator al celor de la Cavaliers, cu 29 de puncte.