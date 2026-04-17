Superliga de fotbal. Oțelul Galați a obținut o victorie importantă în lupta pentru evitarea retrogradării

Partida Oțelul Galați-UTA Arad s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 1-0.

Andrei Ciobanu a înscris unicul gol al partidei în minutul 19 din lovitură de la 11 metri. La faza pentru care s-a acordat penalti, jucătorul oaspeților Dmytro Pospelov a fost eliminat. Un alt jucător de la UTA a fost eliminat în prelungirile partidei.

În urma acestui rezultat Oțelul a rămas pe locul 4 în grupa de play-out, dar se apropie la patru puncte de prima poziție ocupată chiar de UTA. Mai important pentru gălățeni este că au mărit semnificativ distanța față de locurile care duc la barajul pentru evitarea retrogradării.

Tot vineri seara a fost programată o partidă din play-off. De la ora 20.30, FC Argeș, locul 5, 30 de puncte, va întâlni formația CFR Cluj, locul 4, 31 de puncte.