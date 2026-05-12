Trei cluburi cu doi jucători în echipa etapei din Superliga. Stjepan Tomas, de la Oțelul Galați, desemnat antrenorul rundei

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat marți echipa ideală a etapei a 8-a din play-off și play-out în Superliga, o rundă în care Dinamo, U Cluj și Metaloglobus, ultima clasată, au dat cei mai mulți jucători în formula ideală. Stjepan Tomas, de la Oțelul Galați, a fost desemnat antrenorul rundei.
sursă foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
12 mai 2026, 13:37, Sport
Dinamo București și Universitatea Cluj au fost echipele câștigătoare în runda a opta din play-off.

Metaloglobus, în schimb, singura echipă deja retrogradată din campionat, a remizat cu FC Hermannstadt, încurcând echipa sibiană în lupta pentru evitarea barajului.

Iată cum arată echipa ideală a etapei a opta play-off și play-out, din Superliga, potrivit LPF:

Portar

Raul Bălbărău (Petrolul Ploiești) – Intervențiile lui au salvat un punct pentru prahoveni, unul foarte important în lupta pentru atingerea obiectivului.

Fundași

Dino Mikanović (Universitatea Cluj) – A consumat multă energie pe durata partidei. Prinde pentru a cincea oară ,,Echipa etapei”.

Adrian Rus (Universitatea Craiova) – Și-a continuat evoluțiile sigure din acest sezon, cel mai bun din carieră.

Kennedy Boateng (Dinamo) – A marcat golul în urma căruia dinamoviștii și-au consolidat poziția a patra în clasament.

Din Alomerović (UTA Arad) – A fost implicat cu succes în ambele faze de joc. A contribuit la golul marcat de arădeni.

Mijlocași

Dorin Codrea (Universitatea Cluj) – A marcat un gol foarte important în lupta pentru titlu. A fost prima sa reușită din acest sezon.

Tidiane Keita (CFR 1907 Cluj) – A controlat centrul terenului. Prestațiile lui din play-off sunt la înălțime.

Damià Sabater (FC Metaloglobus București) – Lăudabile evoluțiile grupării bucureștene din acest final de campionat, iar printre protagoniști este și Sabater, marcator și pasator decisiv în duelul FC Hermannstadt.

Atacanți

Moses Abbey (FC Metaloglobus București) – A făcut spectacol în unul dintre cele mai frumoase meciuri din această rundă. Gol și pasă decisivă.

George Pușcaș (Dinamo) – A marcat pentru întâia oară în SuperLigă și a contribuit decisiv la golul doi înscris de bucureșteni.

Daniel Armstrong (Dinamo) – A pus multă presiune pe adversari. A oferit o nouă pasă de gol, a opta în ediția curentă.

Antrenorul etapei

Stjepan Tomas (Oțelul) – Gălățenii au câștigat duelul cu Farul, după un meci în care au prestat un joc de calitate.

