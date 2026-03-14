Ultrașii lui Dinamo au scandat mesaje rasiste înaintea meciului cu Rapid

Suporterii lui Dinamo s-au întâlnit sâmbătă seară în zona stadionului „Ștefan cel Mare”, de unde au plecat cu metroul spre stadionul Giulești, unde are loc meciul cu Rapid, din prima etapă a play-off-ului Superligii.

Aceștia au coborât în stația de metrou Basarab, de unde s-au deplasat pe jos către stadion.

La sosirea în stația de metrou Basarab, ultrașii au aprins torțe și au fost scandate mesaje rasiste. Imaginile au fost publicate pe pagina de Facebook a Peluzei Cătălin Hîldan.

Aproximativ 700 de suporteri ai lui Dinamo sunt așteptați în tribune la meciul cu Rapid.

Partida Rapid București – Dinamo București se dispută sâmbătă, de la ora 21.00, în prima etapă a play-off-ului Superligii, sezonul 2025/2026.