Ultrașii lui Dinamo au scandat mesaje rasiste înaintea meciului cu Rapid

Suporteri ai lui Dinamo au scandat mesaje rasiste în stația de metrou Basarab, înainte de meciul cu Rapid.
Iulian Moşneagu
14 mart. 2026, 20:58, Sport

Suporterii lui Dinamo s-au întâlnit sâmbătă seară în zona stadionului „Ștefan cel Mare”, de unde au plecat cu metroul spre stadionul Giulești, unde are loc meciul cu Rapid, din prima etapă a play-off-ului Superligii.

Aceștia au coborât în stația de metrou Basarab, de unde s-au deplasat pe jos către stadion.

La sosirea în stația de metrou Basarab, ultrașii au aprins torțe și au fost scandate mesaje rasiste. Imaginile au fost publicate pe pagina de Facebook a Peluzei Cătălin Hîldan.

Aproximativ 700 de suporteri ai lui Dinamo sunt așteptați în tribune la meciul cu Rapid.

Partida Rapid București – Dinamo București se dispută sâmbătă, de la ora 21.00, în prima etapă a play-off-ului Superligii, sezonul 2025/2026.

