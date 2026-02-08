Prima pagină » Sport » Bernadette Szocs, medalie de argint la Top 16 Europa. Calificare la Cupa Mondială de tenis de masă

Bernadette Szocs, medalie de argint la Top 16 Europa. Calificare la Cupa Mondială de tenis de masă

Bernadette Szocs a câștigat, duminică, medalia de argint la Top 16 Europa, competiția starurilor europene din tenisul de masă, la Montreux (Elveția), după ce a pierdut finala feminină, disputată împotriva sportivei Sabine Winter, din Germania.
Bernadette Szocs, medalie de argint la Top 16 Europa. Calificare la Cupa Mondială de tenis de masă
sursă foto: Federația Română de Tenis de Masă
Petre Apostol
08 feb. 2026, 15:42, Sport

Bernadette Szocs, pregătită de antrenorul Ionuț Seni, a ajuns în finala turneului cedând doar două seturi pe parcursul competiției.

În finală, tricolora a cedat, însă, în duelul cu Sabina Winter, scor 0-3 (4-11, 4-11, 4-11). Rezultatul îi aduce, totodată, calificarea la Cupa Mondială de la Macao din 2026.

Prin performanța de la Montreux, Bernadette Szocs și-a adăugat a șasea medalie la Top 16 Europa 2026.

Sportiva română a mai cucerit aurul la ediția din 2018, argintul în 2019 și trei medalii de bronz, obținute în 2021, 2022 și 2024.

În drumul spre finală, Szocs le-a învins pe Natalia Bajor (Polonia), scor 3-0 (11-3, 11-8, 11-8), pe Charlotte Lutz (Franța), 3-1 (11-7, 4-11, 11-8, 11-5), și pe Jia Nan Yuan (Franța), 3-1 (9-11, 11-9, 11-5, 11-5).

Recomandarea video

BREAKING Serviciile americane de informații au detectat un apel telefonic între un spion străin și o persoană apropiată lui Trump. Tulsi Gabbard, șefa Comunității de informații, e acuzată că ascunde informația de Congresul SUA
G4Media
Localitatea din România în care o casă costă doar 7.000€ acum, în februarie 2026. Se vinde cu teren de 322 mp
Gandul
Gerul polar lovește România. ANM anunță temperaturi de -15 grade
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Epstein a dus o româncă de 20 de ani „foarte drăguță” la Palatul Buckingham, pentru prințul Andrew. Regina era plecată
Libertatea
Prețuri de Nordului! Cât costă o ciorbă în restaurantul lui Dani Oțil din Herăstrău
CSID
Anvelopele de iarnă nu sunt suficiente fără acest reglaj esențial. Impactul temperaturilor negative asupra presiunii din pneuri
Promotor