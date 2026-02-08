Bernadette Szocs, medalie de argint la Top 16 Europa. Calificare la Cupa Mondială de tenis de masă

sursă foto: Federația Română de Tenis de Masă

Bernadette Szocs, pregătită de antrenorul Ionuț Seni, a ajuns în finala turneului cedând doar două seturi pe parcursul competiției.

În finală, tricolora a cedat, însă, în duelul cu Sabina Winter, scor 0-3 (4-11, 4-11, 4-11). Rezultatul îi aduce, totodată, calificarea la Cupa Mondială de la Macao din 2026.

Prin performanța de la Montreux, Bernadette Szocs și-a adăugat a șasea medalie la Top 16 Europa 2026.

Sportiva română a mai cucerit aurul la ediția din 2018, argintul în 2019 și trei medalii de bronz, obținute în 2021, 2022 și 2024.

În drumul spre finală, Szocs le-a învins pe Natalia Bajor (Polonia), scor 3-0 (11-3, 11-8, 11-8), pe Charlotte Lutz (Franța), 3-1 (11-7, 4-11, 11-8, 11-5), și pe Jia Nan Yuan (Franța), 3-1 (9-11, 11-9, 11-5, 11-5).