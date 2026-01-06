Bernadette Szocs și Elizabeta Samara participă la WTT Champions Doha, primul turneu major al anului

Bernadette Szocs ocupă locul 25 mondial. Elizabeta Samara se află imediat în urma sa, pe locul 26.

Competiția se desfășoară la Lusail Sports Arena din Qatar și are premii totale de 500.000 de dolari.

Elizabeta Samara va avea o misiune extrem de dificilă, în primul tur. Samara o va întâlni pe Kuai Man (China), locul 3 mondial și favorita numărul 2 a competiției. Meciul este programat miercuri, de la ora 16:30.

Singura întâlnire directă dintre cele două a avut loc în septembrie 2024, la China Smash, când sportiva chineză s-a impus cu 3-0.

Bernadette Szocs o va întâlni pe Sabine Winter (Germania), miercuri, de la ora 17:40. Va fi a treia confruntare directă dintre cele două, jucătoarea germană impunându-se în precedentele întâlniri.

Pe tabloul feminin al competiției se regăsesc majoritatea numelor de top din tenisul de masă mondial, printre care Wang Manyu, Chen Xingtong, Wang Yidi.

De asemenea, turneul masculin îi va avea la start pe Lin Shidong, Hugo Calderano, Tomokazu Harimoto, Truls Moregard, din Top 5 mondial. De asemenea, sunt prezenți și francezii Felix și Alexis Lebrun.