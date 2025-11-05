Tenis de masă. Bernadette Szocs, eliminată în 16-imile de finală la WTT Champions Frankfurt

Szocs a cedat în faţa austriecei Sofia Polcanova cu scorul de 2-3 (11-4, 11-13, 5-11, 11-6, 3-11), ratând calificarea în optimile de finală.

Românca venea după o evoluţie solidă la WTT Champions Montpellier, unde a ajuns în optimi, după victoria spectaculoasă din primul tur, 3-0 în faţa chinezoaicei Chen Xingtong, numărul 3 mondial, fiind apoi învinsă de Sabine Winter (0-3).

Confruntarea de la Frankfurt a avut o notă aparte, având în vedere că Szocs şi Polcanova sunt partenere de dublu, având deja rezultate notabile împreună în circuitul internaţional.

Turneul de la Frankfurt se dispută în absenţa primelor şase jucătoare din ierarhia mondială, cap de serie numărul 1 fiind Miwa Harimoto, ocupanta locului 7 WTA la tenis de masă.

În optimile de finală este calificată cealaltă româncă de pe tabloul principal, Elizabeta Samara, care o va întâlni pe Satsuki Odo (Japonia), joi, de la ora 20:05.

Câştigătorii competiţiei vor primi 40.000 de dolari şi 1.000 de puncte în clasamentul mondial, finaliştii vor fi recompensaţi cu 20.000 de dolari şi 700 de puncte, semifinaliştii cu 11.750 de dolari şi 350 de puncte, iar cei care se opresc în sferturi vor încasa 8.500 de dolari şi 175 de puncte.