Jandarmii au aplicat amenzi de peste 124.000 de lei după meciul FCSB – Rapid

Jandarmii au întocmit două acte de sesizare a organelor de urmărire penală și au aplicat 17 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 124.450 de lei, în urma neregulilor constatate la meciul de fotbal dintre FCSB și FC Rapid București.
Andrei Rachieru
22 dec. 2025, 00:23, Sport

Potrivit autorităților, sesizările penale au fost făcute în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, ca urmare a încălcării legislației în vigoare.

Din totalul sancțiunilor contravenționale aplicate, patru amenzi, în valoare cumulată de 100.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv. De asemenea, societatea specializată de pază și protecție a fost sancționată cu două amenzi, în valoare totală de 20.000 de lei, pentru nerespectarea obligațiilor legale.

Totodată, jandarmii au dispus patru sancțiuni complementare, constând în interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de șase luni.

Reprezentanții Jandarmeriei precizează că verificările continuă, în vederea identificării și sancționării și a altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare.

