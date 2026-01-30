Steaua anunță că va notifica FRF după motivarea deciziei ÎCCJ privind palmaresul

„Motivarea deciziei definitive a Înaltei Curți de Casație și Justiție confirmă, fără echivoc, că Steaua este Clubul Sportiv al Armatei «Steaua» din punct de vedere juridic, iar palmaresul realizat în perioada 1947–1998 aparține clubului nostru, fapt care consfințește în mod incontestabil că Steaua este cea mai titrată echipă din fotbalul românesc”, se arată în comunicatul remis vineri de clubul stelist.

Clubul precizează că hotărârea instanței supreme este definitivă și că „înlătură orice tentativă de reinterpretare. Identitatea Stelei este un fapt juridic stabilit irevocabil, nu un subiect de opinie, dispută sau speculație publică”.

„Sperăm ca toți cei care, de-a lungul acestor ani de luptă, au încercat sau au contribuit la furtul de identitate să își asume public această realitate, având obligația morală de a o recunoaște. În zilele următoare, vom notifica Federația Română de Fotbal, care are obligația legală de a transmite, în cel mai scurt timp, hotărârea către UEFA”, mai anunță clubul.

„În final, ținem să le mulțumim tuturor steliștilor, fani, foști jucători și oameni din cadrul clubului, adică celor care nu au renunțat niciodată și care au continuat să lupte alături de noi pentru culorile roș-albastre. Steaua a fost, este și va fi doar în Ghencea!”, au încheiat reprezentanții CSA Steaua.

Procesul dintre Steaua și FCSB cu privire la palmares a început în 2017

Procesul privind palmaresul Stelei a fost inițiat în 2017. În 2023, instanța a stabilit că trofeele obținute de Steaua București între 1947 și 1998 aparțin CSA Steaua și că FCSB nu are dreptul de a utiliza palmaresul respectiv în scopuri comerciale sau sportive.

În februarie 2025, FCSB a formulat recurs, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat decizia definitivă la începutul lunii iunie 2025.

În urma acestei hotărâri definitive, CSA Steaua București deține palmaresul realizat între 1947 și 1998, care include 20 de titluri de campioană, Cupa Campionilor Europeni din 1986 și Supercupa Europei din 1987.

Palmaresul aferent perioadei 1998–2003, în care a funcționat AFC Steaua, nu a fost atribuit niciuneia dintre părți.

În schimb, palmaresul FCSB începe din anul 2003 și cuprinde șapte titluri de campioană, trei Cupe ale României, patru Supercupe ale României, precum și două Cupe ale Ligii.