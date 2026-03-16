CSA Steaua învinge CSM Petrolul Ploiești și păstrează șanse la play-off în campionatul de baschet

Gazdele au început mai bine partida și s-au desprins rapid la un avantaj format din două cifre, după ce Kenny Dye și Bălan au reușit câte două aruncări de trei puncte. Pentru ploieșteni, Jones a închis primul sfert tot cu o triplă, iar Steaua conducea cu 20-13, după primele 10 minute.

În actul secund, elevii antrenorului Andrei Mandache au dus diferența la 15 puncte, după un parțial de 7-0. Veljko Brkic a încercat să readucă echipa oaspete în joc, iar cu cinci puncte din ultimele zece ale formației sale a redus diferența înaintea pauzei, scor 40-33.

După reluare, Brkic a continuat să marcheze și a apropiat echipa din Ploiești la doar cinci puncte. Steaua a reacționat și a refăcut avantajul de peste 10 puncte, scor 54-41.

Diferența a continuat să crească până la 18 puncte la finalul sfertului trei. Ploieștenii nu au mai reușit să revină, scorul fiind 67-50 înaintea ultimului act.

Ultima perioadă de joc nu a mai schimbat soarta partidei. Steaua și-a mărit avantajul chiar peste 20 de puncte. Meciul s-a încheiat cu victoria clară a bucureștenilor, 89-69.

Kenny Dye, cel mai eficient de pe teren

Kenny Dye a fost cel mai bun jucător al meciului, cu 18 puncte, 7 pase decisive și 4 recuperări, pentru un indice de performanță de 31.

Juwan Gray a contribuit cu 17 puncte, 8 recuperări și 4 pase decisive.

De la CSM Petrolul Ploiești, Veljko Brkic a fost cel mai bun marcator, cu 15 puncte, adăugând 5 recuperări și 2 pase decisive. Tânărul Georgian Angelian a realizat unul dintre cele mai bune meciuri ale sale, contribuind cu 11 puncte, 5 recuperări și 2 pase decisive.

În urma acestui succes, Steaua ajunge la un bilanț de 10 victorii și 12 înfrângeri și păstrează șanse de calificare în play-off, ocupând locul 10. CSM Petrolul Ploiești ajunge la 6 victorii și 15 înfrângeri și se concentrează pe play-out, situându-se pe locul 13.