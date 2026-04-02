Ministrul Apărării: Vreau ca Steaua să ajungă în „Divizia A”. Apel la mediul privat

„Având în vedere preocuparea din zona publică a promovării clubului de fotbal în Divizia A, vă spun foarte asumat și foarte răspicat că da, vreau ca Steaua să ajungă în Divizia A (n.r.: Superliga, prima ligă națională)”, a declarat Radu Miruță, explicând că principala problemă este actuala Lege a sportului.

„M-am uitat care sunt piedicile. Una dintre ele este legea sporturilor, care nu permite cluburilor sportive de drept public, așa cum este Clubul Sportiv al Armatei, să intre în Divizia A”, a spus ministrul.

Miruță a precizat că sunt analizate mai multe variante de rezolvare, inclusiv modificări legislative. Oficialul a subliniat însă că un asemenea demers necesită susținere politică.

„Există o variantă de modificare a legii Ministerului Apărării Naționale, astfel încât să dea posibilitatea ministerului să înființeze o societate comercială (…) Dar, este nevoie și de altcineva, nu doar de mine. Este nevoie de o voință politică la nivel de coaliție, la nivel de Parlament”, a spus el.

Radu Miruță a făcut apel către mediul privat

Miruță a prezentat și două variante care ar putea fi implementate direct de minister: „O asociere în participațiune fără scop patrimonial sau o asociere a Clubului Sportiv al Armatei cu cine dorește din mediul privat”.

„Invit orice entitate privată care se gândește să analizeze dacă este preocupată să intre într-un parteneriat cu Ministerul Apărării pentru a gestiona situația fotbalistică de la Clubul Sportiv al Armatei să trimită un mesaj (…) În două, trei zile eu voi participa personal cu aceste entități private pentru a analiza care sunt traseele și pașii următori de interes și pentru mediul privat”, a spus ministrul.

Acesta a explicat modelul pe care îl are în vedere.

„Bucata de sport trebuie ținută la Ministerul Apărării pentru militari, iar bucata de management al unui club de fotbal care să joace la cel mai înalt nivel trebuie să se întâmple printr-un parteneriat”, a spus el.

„Palmaresul acestui club, valoarea mărcii și bazele puse la dispoziție de minister trebuie completate de implicarea mediului privat. La Ministerul Apărării, cât voi fi, voi face tot ce ține de mine ca să intre în divizia A, indiferent pe cine supără și indiferent care au fost motivele care până acum au ținut aceste lucruri blocate”, a încheiat ministrul.