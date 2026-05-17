Jannik Sinner a câștigat turneul de la Roma după ce l-a învins pe Casper Ruud în finală

Liderul mondial a devenit primul italian care câștigă la Foro Italico după Adriano Panatta, în urmă cu 50 de ani, conform AFP.

Prin acest succes, Sinner a completat și „Golden Masters”, adică a câștigat toate cele nouă turnee Masters 1000 din circuitul ATP.

Sinner merge la Roland Garros, care începe weekendul viitor, cu o serie de 29 de victorii consecutive. El l-a învins pe Ruud pentru a cincea oară în tot atâtea meciuri directe.

„A fost multă tensiune de ambele părți și nu a fost un tenis perfect din partea niciunuia dintre noi”, a spus Sinner.

Ruud, unul dintre cei mai buni jucători pe zgură din ultimii ani, a început bine meciul și a câștigat primele două game-uri. Sinner a revenit însă rapid, a făcut rebreak și a câștigat primul set.

În setul al doilea, Sinner a făcut break încă de la început și a controlat apoi partida până la final.