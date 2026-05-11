Antrenorul Darren Cahill dezvăluie „secretul” lui Sinner: Nu e un robot. Joacă din dragoste pentru tenis

Darren Cahill, antrenor care a pregătit-o și pe fosta mare jucătoare română Simona Halep, a explicat că adevărata forță a lui Sinner este capacitatea de a învăța permanent, indiferent de rezultat.

„Nu învață doar din înfrângeri, ci și din victorii. După fiecare meci se întreabă: «Cum pot să devin mai bun astăzi?». Asta îl face special”, a declarat tehnicianul australian, într-un interviu publicat luni de Gazzetta dello Sport.

Cahill a respins imaginea de „robot” atribuită uneori liderului ATP, susținând că Sinner combină disciplina extremă cu pasiunea pentru adrenalină și risc.

„În timpul meciurilor are un fel de computer intern care calculează permanent cele mai bune soluții și probabilitățile de a câștiga punctul. Dar în viața de zi cu zi îi plac viteza, cursele auto și adrenalina”, a spus australianul.

Potrivit lui Cahill, educația primită în familie îl ajută pe Sinner să rămână echilibrat în ciuda statutului de superstar al sportului.

„Știe că tenisul este important, dar că în viață există lucruri mai importante decât să lovești o minge pe terenul de tenis. Tocmai de aceea rămâne cu picioarele pe pământ”, a explicat antrenorul.

Australianul a vorbit și despre colaborarea cu Simone Vagnozzi, pe care îl consideră esențial în dezvoltarea tehnică a lui Sinner.

„Simone are un ochi tehnic extraordinar, chiar mai bun decât al meu. A avut un rol major în transformarea serviciului lui Jannik într-una dintre cele mai eficiente arme din circuit”, a afirmat Cahill.

Actualul lider mondial traversează una dintre cele mai dominante perioade din tenisul masculin, după ce a câștigat cinci turnee Masters 1000 consecutive.

Cahill, care a confirmat că Sinner va fi ultimul jucător pe care îl va antrena în carieră, spune că succesul nu se măsoară doar în trofee.

„Dacă peste ani îl voi vedea pe Jannik continuând să respecte oamenii din jurul lui și să joace cu aceeași pasiune, atunci voi fi cu adevărat mândru. El face tenis din iubire”, a concluzionat australianul.

Jannik Sinner joacă luni seară, după ora 16:00, cu Alexei Popyrin, din Australia, în turul al 3-lea la turneul Masters 1000 de la Roma.

Italianul are o serie impresionantă de 12-0 pe zgură în 2026. Mai mult, Sinner este în prezent la o serie remarcabilă de 29 de victorii consecutive la nivel de turnee Masters.