Jannik Sinner scrie istorie la Madrid: completează „setul” semifinalelor la turneele Masters 1000

Italianul de 24 de ani a trecut de tânărul spaniol Rafael Jodar, scor 6-2, 7-6(0), și a bifat, în premieră în carieră, semifinala de la Madrid. Astfel, Sinner devine al șaselea jucător din istorie care reușește această performanță, de la introducerea formatului Masters 1000 în 1990.

Jannik Sinner se alătură astfel unui grup de elită format din Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray și Alexander Zverev, ultimul care a completat seria la Indian Wells în 2026.

Această realizare confirmă constanța extraordinară a liderului mondial, care este deja de opt ori campion la turnee Masters 1000 și traversează o perioadă de formă excepțională.

În ultimele luni, el a cucerit patru titluri consecutive la acest nivel (Paris, Indian Wells, Miami și Monte-Carlo), având o serie de 26 de victorii consecutive în turneele Masters 1000.

În plus, Jannik Sinner se află în cursa pentru o performanță istorică. Printr-un succes la Madrid ar deveni primul jucător din istorie care câștigă cinci turnee Masters 1000 consecutive.

Prin calificarea în semifinalele de la Madrid, Sinner intră și într-un alt club select, alături de Federer și Nadal, ca unul dintre puținii jucători care au atins penultimul act la toate primele patru turnee Masters 1000 ale sezonului.

Pentru Rafael Jodar, turneul de la Madrid confirmă ascensiunea rapidă din ultimele luni. Tânărul de 19 ani, care a început anul pe locul 168 ATP, a urcat până pe poziția 34 în clasament după un parcurs excelent, care include primul său titlu ATP și o semifinală la Barcelona.

În semifinalele turneului, Jannik Sinner va juca împotriva câștigătorului dintre Arthur Fils și Jiri Lehecka.