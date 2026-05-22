Remediul surpriză al lui Sinner la Roma: „Păcălește creierul și blochează crampele”

Triumful lui Jannik Sinner la Internazionali d’Italia – primul italian câștigător la Roma după 50 de ani, din epoca lui Adriano Panatta – nu a fost lipsit de momente dificile. Semifinala cu Daniil Medvedev, întreruptă de ploaie vineri și reluată sâmbătă, a adus o situație îngrijorătoare. În setul al doilea, numărul 1 mondial a avut o cădere fizică bruscă: dificultăți de respirație și semne clare de crampe musculare. Medicul a fost chemat pe teren, scrie Corriere.

O imagine din acel moment a circulat rapid: Sinner pe bancă, întorcându-se și scuipând un lichid.

Ce se afla în acea sticlă

Răspunsul l-a dat Paolo Calabresi, director de marketing la compania care asigură suportul nutrițional al tenismenului italian.

El a explicat, la emisiunea „Un Giorno da Pecora” de la Rai Radio1, că lichidul era un suc de castraveți murați. Compoziția: apă, oțet, sare și magneziu.

„Are un gust foarte puternic, acru și sărat”, a spus Calabresi. „Creează un black-out neutru”.

Mecanismul neurofiziologic

Explicația oferită de reprezentantul companiei vizează direct modul în care funcționează creierul în situații de stres muscular.

Când lichidul cu gust intens este ținut în gură, creierul percepe stimulul olfactiv și gustativ drept prioritar. Drept urmare, blochează temporar mecanismul neuronal responsabil de crampe.

„Creierul nu gestionează simultan două mecanisme atât de similare ca intensitate”, a precizat Calabresi.

„Este suficient să ții lichidul în gură câteva secunde. Senzația de crampe se întrerupe”.

„O modalitate de a păcăli creierul”

Reprezentantul companiei a descris produsul drept „un mecanism de resetare”.

În cazul meciului de la Roma, Sinner prezenta oboseală musculară acumulată. Produsul a fost administrat preventiv, ținut câteva secunde în cavitatea bucală și apoi scuipat – fără a fi înghițit.

Compania a confirmat că produsul a fost dezvoltat special pentru Sinner. Momentan nu este disponibil pe piață, dar urmează să fie lansat în comerț în curând, sub denumirea provizorie Crmp Pro.