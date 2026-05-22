Sumele record pe care le pot primi atleții „dopați” dacă bat recordurile lui Bolt sau atacă proba lui Popovici

Marea miză financiară este legată de două probe-simbol: 100 m sprint, unde recordul mondial îi aparține în continuare lui Usain Bolt, și 50 m liber, una dintre cele mai rapide probe din natație. Enhanced Games promite câte 1 milion de dolari pentru doborârea recordurilor mondiale în aceste două probe, considerate de organizatori „testele definitive ale vitezei pure”.

În atletism, ținta supremă rămâne timpul de 9,58 secunde, stabilit de Usain Bolt în 2009, la Berlin. Proba de 100 m sprint se află pe lista competiției de la Las Vegas, ceea ce înseamnă că un atlet „enhanced”, adică unul care poate folosi substanțe interzise în sportul clasic, ar putea încasa premiul cel mare dacă ar coborî sub recordul jamaicanului.

La înot, organizatorii au inclus în program probele de 50 m și 100 m liber, dar și 50 m și 100 m fluture. Asta înseamnă că există și proba asociată în mod direct cu David Popovici, 100 m liber, însă recordul mondial nu mai este al românului. Popovici a stabilit în 2022 recordul de 46,86 secunde, dar acesta a fost depășit de Pan Zhanle, care a coborât recordul mondial la 46,40 secunde la Jocurile Olimpice de la Paris.

Prin urmare, un concurent de la Enhanced Games ar putea concura în proba lui Popovici, dar pentru a bate recordul mondial ar trebui să depășească actualul timp al lui Pan Zhanle. În schimb, bonusul de 1 milion de dolari anunțat explicit de organizatori la înot vizează 50 m liber, nu 100 m liber. Pentru celelalte probe, inclusiv 100 m liber, miza rămâne fondul uriaș de premiere al probei și eventualele bonusuri anunțate separat de organizatori.

Concursul unde poți concura dopat

Enhanced Games va reuni sportivi din înot, atletism, haltere și probe de forță, într-un format care permite folosirea unor substanțe de îmbunătățire a performanței, interzise în competițiile afiliate regulilor WADA. Evenimentul este prezentat de organizatori drept o competiție a „potențialului uman”, dar a fost criticat de instituții antidoping și de oficiali ai sportului mondial, care avertizează asupra riscurilor medicale și asupra mesajului transmis tinerilor sportivi.

Miza financiară este, însă, fără precedent: un atlet care câștigă o probă poate primi 250.000 de dolari, iar unul care reușește să bată recordul mondial la 100 m sprint sau 50 m liber poate ajunge la 1 milion de dolari bonus, pe lângă premiile de concurs.

Competiția a fost creată de Enhanced Group, un start-up care se prezintă ca o companie de entertainment, pe modelul World Wrestling Entertainment, dar care activează și în zona distribuției de medicamente. Compania încearcă să se poziționeze pe o piață în plină expansiune: cea a peptidelor, substanțe promovate online pentru efecte asupra sănătății, recuperării, aspectului fizic și performanței sportive.