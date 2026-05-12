O atletă etiopiană cu performanțe notabile la maraton moare în timpul antrenamentului, la 36 de ani

Yebrgual Melese, în vârstă de 36 de ani, s-a prăbușit în timpul unui antrenament obișnuit. Deși a fost transportată de urgență la spital, medicii nu au mai putut să o salveze, anunță Federația Etiopiană de Atletism.

Federația a transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind că pierderea este una majoră pentru sportul etiopian și pentru întreaga familie a atletismului.

„Comunitatea atletismului etiopian își exprimă profunda tristețe în urma dispariției sale”, se arată în reacția oficială a forului african, care a transmis totodată mesaje de sprijin pentru familie, apropiați și susținători.

Yebrgual Melese era una dintre cele mai cunoscute maratoniste ale generației sale, cu rezultate importante pe scena internațională.

Printre cele mai notabile performanțe se numără victorii la maratoanele de la Shanghai, Praga, Houston și Seul, dar și un loc secund la Maratonul de la Chicago în 2015. În același an a câștigat și medalia de bronz la proba de semimaraton la Jocurile Africii.

Recordul personal la maraton era de 2:19:36 ore, stabilit în 2018, la Dubai.

Sportiva era în plin proces de pregătire pentru Maratonul de la Ottawa, programat în Canada, pe 24 mai, unde era considerată una dintre favorite.