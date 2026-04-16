Forul mondial de atletism blochează transferul a 11 atleți în Turcia, inclusiv medaliați olimpici

Printre sportivii vizați se află nume importante din atletismul mondial, precum Rojé Stona, campion olimpic la aruncarea discului, Rajindra Campbell, medaliat olimpic la aruncarea greutății, Jaydon Hibbert și Brigid Kosgei.

„Aprobarea acestor cereri ar aduce atingere și ar compromite principiile care stau la baza regulilor de eligibilitate și a regulamentelor privind transferul de loialitate”, a explicat forul mondial decizia într-un comunicat oficial.

Potrivit analizei comisiei a World Athletics, toate dosarele au avut elemente comune și au fost tratate împreună.

„Aceste candidaturi au făcut parte dintr-o strategie de recrutare coordonată, condusă de guvernul turc prin intermediul unui club de stat, pentru a atrage atleți străini prin contracte lucrative”, mai precizează forul mondial.

Scopul ar fi fost reprezentarea Turciei la competiții majore, inclusiv la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

World Athletics a subliniat că o astfel de abordare contravine principiilor competiției.

„Regulile sunt concepute pentru a proteja credibilitatea competițiilor internaționale, pentru a încuraja federațiile să investească în dezvoltarea talentului intern și pentru a menține încrederea sportivilor”, se mai arată în comunicat.

În urma deciziei, cei 11 atleți nu vor putea reprezenta Turcia în competiții oficiale. Totuși, aceștia pot continua să concureze individual sau pentru cluburi în reuniuni de o zi sau curse pe șosea și pot locui și se pot antrena în Turcia.

Regulamentele World Athletics privind transferul de loialitate prevăd că, pe lângă cetățenie, sportivii trebuie să demonstreze o legătură reală cu țara pe care o reprezintă, pentru a proteja integritatea sportului la nivel global.

Lista completă a celor 11 atleți:

Catherine Relin (Selin Can) Amanang’ole (Kenya)

Rajindra Campbell (Jamaica)

Jaydon Hibbert (Jamaica)

Brian Kibor (Kenya)

Brigid Kosgei (Kenya)

Ronald Kwemoi (Kenya)

Nelvin (Can) Jepkemboi (Kenya)

Favour Ofili (Nigeria)

Wayne Pinnock (Jamaica)

Rojé Stona (Jamaica)

Sophia Yakushina (Rusia)