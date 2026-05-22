În weekend începe olimpiada dopaților. Îngrijorări ale lumii medicale: „Un risc uriaș pentru sportivi și consumatori”

Competiția a fost creată de Enhanced Group, un start-up care se prezintă ca o companie de entertainment, pe modelul World Wrestling Entertainment, dar care activează și în zona distribuției de medicamente. Compania încearcă să se poziționeze pe o piață în plină expansiune: cea a peptidelor, substanțe promovate online pentru efecte asupra sănătății, recuperării, aspectului fizic și performanței sportive.

Organizatorii promit premii mult peste nivelul multor concursuri tradiționale: fiecare probă are un fond de 500.000 de dolari, câștigătorul urmând să primească 250.000 de dolari, iar sportivii clasați pe locurile următoare fiind, de asemenea, recompensați. În plus, Enhanced Games oferă bonusuri de până la 1 milion de dolari pentru doborârea unor recorduri mondiale.

Co-fondatorul Enhanced, Christian Angermayer, spune că evenimentul de la Las Vegas va fi folosit și ca bază pentru un studiu clinic prin care compania speră să obțină drepturi de proprietate intelectuală asupra unor peptide care nu au fost brevetate de marile companii farmaceutice. El a descris această zonă drept parte a unei piețe tot mai mari a „vanității”.

Popularitatea peptidelor a crescut puternic după succesul medicamentelor pentru slăbit precum semaglutida, o peptidă care imită hormonul GLP-1. În paralel, rețelele sociale au alimentat interesul pentru așa-numitele tendințe de „looksmaxxing” și „life hacking”, în care utilizatorii caută soluții rapide pentru îmbunătățirea aspectului și a performanței organismului.

Medicii și experții în reglementare avertizează însă că piața este slab controlată. Unele peptide sunt aprobate legal pentru anumite tratamente sau pentru cercetare, dar numeroase produse sunt vândute prin zone gri legislative, inclusiv online. O mare parte dintre ingredientele folosite provin din China, iar autoritățile americane au investigat deja cazuri de produse etichetate greșit sau comercializate fără garanții clare privind conținutul.

Critici dure față de competiție: „Eisc masiv, nu doar pentru sportivi, ci pentru consumatori de toate vârstele”

Agenția Americană Anti-Doping a criticat dur competiția, afirmând că aceasta reprezintă un „risc masiv, nu doar pentru sportivi, ci pentru consumatori de toate vârstele”. Instituția avertizează că internetul și rețelele sociale au făcut mult mai ușor accesul la substanțe puternice și potențial ilicite, fără diagnostic, supraveghere medicală sau garanția conținutului real al produselor injectate ori consumate.

Specialiștii atrag atenția și asupra riscurilor cardiovasculare asociate cu steroizii, stimulentele și alte substanțe de creștere a performanței. În trecut, astfel de produse au fost legate de decese în rândul sportivilor, pe fondul stresului intens asupra inimii și sistemului circulator.

Printre participanții anunțați la Enhanced Games se află și Fred Kerley, medaliat olimpic la atletism, care a primit o suspendare de doi ani din partea USADA după ce a ratat teste antidoping.

În ciuda criticilor, susținătorii proiectului spun că Enhanced Games ar putea accelera cercetarea privind substanțele de îmbunătățire a performanței. Profesorul Adam Cohen, specialist în farmacologie clinică la Universitatea Leiden, afirmă că domeniul are nevoie de studii serioase pentru a măsura efectele reale și riscurile acestor produse.