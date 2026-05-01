Atleta medaliată cu bronz olimpic Alysha Newman, suspendată pentru încălcarea regulilor antidoping

Sportiva în vârstă de 31 de ani fusese suspendată provizoriu în februarie, după ce a acumulat trei abateri privind raportarea locației pentru control, într-un interval de 12 luni.

Conform regulamentelor antidoping, sportivii incluși în programul de testare trebuie să își actualizeze zilnic locația printr-o aplicație și să indice un interval de 60 de minute în care pot fi găsiți pentru controale inopinate.

Potrivit AIU, departamentul de integritate în atletism, prima abatere a avut loc la 27 februarie 2025, când un ofițer antidoping nu a putut să o localizeze în intervalul declarat. Newman a explicat ulterior că și-a pierdut cheia mașinii și nu a reușit să revină la timp.

A doua situație s-a produs la 17 august 2025, când ofițerii nu au putut-o găsi și nici contacta telefonic în intervalul stabilit. Sportiva nu a oferit o explicație oficială.

A treia abatere a fost consemnată la 23 august 2025. Deși ofițerul antidoping a găsit-o în perioada anunțată, atleta a spus că trebuie să plece imediat pentru a participa la o emisiune TV. Testarea a fost reprogramată pentru mai târziu în aceeași zi. Newman a oferit ulterior o probă, însă AIU a considerat că sportiva nu a fost disponibilă pe întreaga durată a ferestrei de 60 de minute și nu și-a actualizat datele.

Alysha Newman, celebră pe platforma OnlyFans

În urma procedurii disciplinare, Newman nu a contestat încălcarea regulilor antidoping, însă a invocat o perioadă dificilă pe plan personal și profesional, precum și intenția anterioară de a se retrage din atletism.

Alysha Newman a făcut senzație înainte de Jocurile Olimpice de la Paris, deschizându-și cont pe platforma OnlyFans. Are în prezent pentru 200 mii de urmăritori.

Suspendarea a fost stabilită retroactiv de la 3 decembrie 2025 și va expira la 2 august 2027. Rezultatele sportive obținute după 23 august 2025 au fost anulate.

Alysha Newman nu a mai concurat din mai 2025, când a sărit 4,20 metri la etapa de Diamond League din Rabat.

La Jocurile Olimpice de la Paris 2024, a devenit prima sportivă din Canada care a obținut o medalie olimpică la săritura cu prăjina. A câștigat bronzul cu o performanță de 4,85 metri, actual record național al Canadei.