Atleta medaliată cu bronz olimpic Alysha Newman, suspendată pentru încălcarea regulilor antidoping

Atleta canadiană Alysha Newman, medaliată cu bronz la proba de săritura cu prăjina la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, a fost suspendată pentru 20 de luni după încălcarea regulilor antidoping privind raportarea locației pentru control, a anunțat vineri Athletics Integrity Unit (AIU).
Foto: Sven Hoppe/dpa
Petre Apostol
01 mai 2026, 18:24, Sport

Sportiva în vârstă de 31 de ani fusese suspendată provizoriu în februarie, după ce a acumulat trei abateri privind raportarea locației pentru control, într-un interval de 12 luni.

Conform regulamentelor antidoping, sportivii incluși în programul de testare trebuie să își actualizeze zilnic locația printr-o aplicație și să indice un interval de 60 de minute în care pot fi găsiți pentru controale inopinate.

Potrivit AIU, departamentul de integritate în atletism, prima abatere a avut loc la 27 februarie 2025, când un ofițer antidoping nu a putut să o localizeze în intervalul declarat. Newman a explicat ulterior că și-a pierdut cheia mașinii și nu a reușit să revină la timp.

A doua situație s-a produs la 17 august 2025, când ofițerii nu au putut-o găsi și nici contacta telefonic în intervalul stabilit. Sportiva nu a oferit o explicație oficială.

A treia abatere a fost consemnată la 23 august 2025. Deși ofițerul antidoping a găsit-o în perioada anunțată, atleta a spus că trebuie să plece imediat pentru a participa la o emisiune TV. Testarea a fost reprogramată pentru mai târziu în aceeași zi. Newman a oferit ulterior o probă, însă AIU a considerat că sportiva nu a fost disponibilă pe întreaga durată a ferestrei de 60 de minute și nu și-a actualizat datele.

Alysha Newman, celebră pe platforma OnlyFans

În urma procedurii disciplinare, Newman nu a contestat încălcarea regulilor antidoping, însă a invocat o perioadă dificilă pe plan personal și profesional, precum și intenția anterioară de a se retrage din atletism.

Alysha Newman a făcut senzație înainte de Jocurile Olimpice de la Paris, deschizându-și cont pe platforma OnlyFans. Are în prezent pentru 200 mii de urmăritori.

Suspendarea a fost stabilită retroactiv de la 3 decembrie 2025 și va expira la 2 august 2027. Rezultatele sportive obținute după 23 august 2025 au fost anulate.

Alysha Newman nu a mai concurat din mai 2025, când a sărit 4,20 metri la etapa de Diamond League din Rabat.

La Jocurile Olimpice de la Paris 2024, a devenit prima sportivă din Canada care a obținut o medalie olimpică la săritura cu prăjina. A câștigat bronzul cu o performanță de 4,85 metri, actual record național al Canadei.

