Jannik Sinner, victorie istorică la Madrid Open: al 350-lea succes și finală la toate turneele Masters 1000

Tenismenul italian Jannik Sinner, locul 1 mondial, a scris vineri istorie în circuitul ATP, calificându-se în finala turneului Madrid Open, devenind cel mai tânăr jucător din istorie care ajunge în ultimul act în toate cele nouă turnee Masters 1000.
Foto: Xinhua/ABACAPRESS.COM)
Petre Apostol
01 mai 2026, 18:56, Sport

Jannik Sinner s-a impus clar în prima semifinală de la Madrid Open, învingându-l pe francezul Arthur Fils, cap de serie nr. 21, scor 6-2, 6-4.

Succesul reprezintă al 350-lea meci câștigat la nivel profesionist pentru liderul mondial, și devine cel mai tânăr jucător din istorie care ajunge în finala tuturor celor nouă turnee de categorie ATP Masters 1000.

Sinner, în vârstă de 24 de ani, este al patrulea jucător din istorie care reușește această performanță, după Novak Djokovic, Rafael Nadal și Roger Federer.

Italianul devine, totodată, primul sportiv născut după anul 2000 care atinge pragul de 350 de victorii la nivel de circuit ATP.

Sinner a ajuns la o serie de 27 de victorii consecutive în turneele Masters 1000 și a câștigat deja patru titluri consecutive la acest nivel, performanță fără precedent în era modernă a tenisului masculin.

În finala de duminică de la Madrid Open, liderul mondial îl va înfrunta pe câștigătorul duelului dintre Alexander Zverev și Alexander Blockx.

