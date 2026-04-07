Sinner începe în forță sezonul pe zgură. Italianul s-a impus la Monte Carlo în fața lui Ugo Humbert

La doar nouă zile după ce a devenit primul jucător care a câștigat „Sunshine Double” fără a pierde niciun set, italianul de 24 de ani l-a învins marți cu 6-3, 6-0 pe Ugo Humbert.

Pe lângă faptul că urmărește primul său titlu ATP Masters 1000 pe zgură în această săptămână, Sinner este, de asemenea, în cursa pentru a recâștiga locul nr. 1 în clasamentul ATP de la rivalul și campionul en titre Carlos Alcaraz.

Humbert, care impresionase în victoria sa din primul tur împotriva lui Moise Kouame, a început în forță și l-a depășit pe Sinner într-un schimb elegant pe tot terenul în primul game. Cu toate acestea, italianul și-a găsit rapid ritmul, dezlănțuindu-și puterea și precizia caracteristice din toate zonele terenului.

Sinner a dominat setul de deschidere și a fost aproape de neatins în al doilea, scrie ATP Tour.

În turul următor, Sinner îl va înfrunta pe Francisco Cerundolo sau Tomas Machac.

Sinner și Humbert au intrat pe teren mai devreme decât era programat, după ce Roberto Bautista Agut a fost nevoit să se retragă din cauza unei accidentări, în timp ce era condus de Matteo Berrettini cu 0-4.