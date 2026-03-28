Tenis. Jannik Sinner ajunge în finala de la Miami Open și țintește „Sunshine Double”

Italianul Jannik Sinner s-a calificat în finala de la Miami Open după ce l-a învins pe Alexander Zverev și are acum șansa să câștige „Sunshine Double”.
Sursa: Mediafax Foto
Nițu Maria
28 mart. 2026, 09:11, Sport

Jucătorul italian Jannik Sinner, aflat pe locul 2 mondial, s-a calificat în finala turneului Masters 1000 de la Miami după o victorie în fața germanului Alexander Zverev. Meciul din semifinale s-a încheiat în două seturi, cu scorul 6-3, 7-6 [4], după o prestație foarte bună a italianului.

Succesul de vineri seara confirmă forma excelentă a lui Jannik Sinner, care domină duelurile de tenis din ultima perioadă. Deși Alexander Zverev a avut un avantaj în confruntările din trecut, situația s-a schimbat complet.

Tenismenul german nu reușește să găsească soluții în fața rivalului său și a ajuns la șapte înfrângeri consecutive în ultimele confruntări, inclusiv una recentă la Indian Wells.

În finala competiției din Florida, Jannik Sinner îl va întâlni pe cehul Jiri Lehecka, cap de serie numărul 21, care a avut un parcurs surprinzător până în ultimul act.

Miza pentru italian este una importantă. După titlul câștigat la Indian Wells, el are acum șansa să obțină așa-numitul „Sunshine Double”, performanță rară în tenis, care presupune câștigarea ambelor turnee majore organizate în Statele Unite în această perioadă.

Finala de la Miami, programată duminică, va decide dacă Jannik Sinner își poate confirma statutul de lider al sezonului și dacă va reuși să încheie această serie de turnee cu un nou trofeu important.

