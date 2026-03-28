Tenis. Jannik Sinner ajunge în finala de la Miami Open și țintește „Sunshine Double”

Jucătorul italian Jannik Sinner, aflat pe locul 2 mondial, s-a calificat în finala turneului Masters 1000 de la Miami după o victorie în fața germanului Alexander Zverev. Meciul din semifinale s-a încheiat în două seturi, cu scorul 6-3, 7-6 [4], după o prestație foarte bună a italianului.

Succesul de vineri seara confirmă forma excelentă a lui Jannik Sinner, care domină duelurile de tenis din ultima perioadă. Deși Alexander Zverev a avut un avantaj în confruntările din trecut, situația s-a schimbat complet.

Tenismenul german nu reușește să găsească soluții în fața rivalului său și a ajuns la șapte înfrângeri consecutive în ultimele confruntări, inclusiv una recentă la Indian Wells.