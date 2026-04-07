Harry Maguire și-a prelungit contractul cu Manchester United până în iunie 2027, cu opțiunea de prelungire pentru încă un an.
Foto: manutd.com
Cosmin Pirv
07 apr. 2026, 14:35, Sport

Contractul fundașului central în vârstă de 33 de ani urma să expire la sfârșitul acestui sezon, scrie BBC.

Maguire s-a transferat la Manchester United de la Leicester City pentru 80 de milioane de lire sterline în 2019, o sumă record la nivel mondial pentru un fundaș.

El a jucat în 266 de meciuri pentru United, câștigând Cupa Ligii în sezonul 2022-23 și Cupa Angliei în sezonul următor.

„Să reprezint Manchester United este cea mai mare onoare. Este o responsabilitate care mă face pe mine și pe familia mea mândri în fiecare zi”, a declarat Maguire.

Jason Wilcox, directorul de fotbal al Manchester United, a declarat: „Harry reprezintă mentalitatea și rezistența necesare pentru a juca la Manchester United. Este un profesionist desăvârșit, care aduce o experiență și o capacitate de lider de neprețuit echipei noastre tinere și ambițioase”.

