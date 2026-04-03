Tragere la sorți la Monte Carlo. Cu cine joacă Alcaraz și Sinner la turneul care poate schimba ierarhia mondială

Sinner ajunge la Monte Carlo după ce a devenit al optulea jucător care a câștigat „Sunshine Double”, ridicând trofeele de la Indian Wells și Miami. În căutarea celui de-al șaptelea titlu Masters 1000 și primul pe zgură, italianul ar putea juca împotriva francezului Moise Kouame, beneficiar al unui wild card, în meciul său de debut.

Kouame, în vârstă de 17 ani, îl va întâlni pe compatriotul său Ugo Humbert în primul tur.

Alcaraz, care este campionul en titre la Monte-Carlo, ar putea juca împotriva lui Stan Wawrinka, beneficiar al unui wild card, care urmează să concureze la acest turneu pentru ultima oară.

Elvețianul va juca în primul tur împotriva lui Sebastian Baez.

ATP Tour notează că Alcaraz îl poate întâlni pe Frances Tiafoe în turul trei și pe finalistul de la Miami, Jiri Lehecka, sau pe favoritul numărul opt, Alexander Bublik, în sferturile de finală. De asemenea, Lorenzo Musetti este un potențial adversar în semifinală, într-o repetare a finalei din 2025.

Sinner ar putea să-l întâlnească în turul al treilea pe Stefanos Tsitsipas sau pe argentinianul Francisco Cerundolo. Felix Auger-Aliassime sau Casper Ruud sunt potențiali adversari ai italianului în sferturile de finală.

Pe partea lui Sinner se mai găsesc Alexander Zverev și Daniil Medvedev.

Sinner ar putea să-l depășească pe numărul 1 mondial, Carlos Alcaraz, și să recâștige primul loc în clasamentul ATP la Monte-Carlo, dar trebuie să ajungă cel puțin în semifinale pentru a avea o șansă. Italianul își va asigura revenirea pe locul 1 dacă va ridica trofeul la Monte Carlo pentru prima dată.