Prima pagină » Sport » Tragere la sorți la Monte Carlo. Cu cine joacă Alcaraz și Sinner la turneul care poate schimba ierarhia mondială

Tragere la sorți la Monte Carlo. Cu cine joacă Alcaraz și Sinner la turneul care poate schimba ierarhia mondială

Carlos Alcaraz și Jannik Sinner vor avea parte de meciuri de debut interesante la turneul de la Monte-Carlo Masters, potrivit tragerii la sorți de vineri.
Tragere la sorți la Monte Carlo. Cu cine joacă Alcaraz și Sinner la turneul care poate schimba ierarhia mondială
Sursa foto: Hepta
Cosmin Pirv
03 apr. 2026, 20:53, Sport

Sinner ajunge la Monte Carlo după ce a devenit al optulea jucător care a câștigat „Sunshine Double”, ridicând trofeele de la Indian Wells și Miami. În căutarea celui de-al șaptelea titlu Masters 1000 și primul pe zgură, italianul ar putea juca împotriva francezului Moise Kouame, beneficiar al unui wild card, în meciul său de debut.

Kouame, în vârstă de 17 ani, îl va întâlni pe compatriotul său Ugo Humbert în primul tur.

Alcaraz, care este campionul en titre la Monte-Carlo, ar putea juca împotriva lui Stan Wawrinka, beneficiar al unui wild card, care urmează să concureze la acest turneu pentru ultima oară.
Elvețianul va juca în primul tur împotriva lui Sebastian Baez.

ATP Tour notează că Alcaraz îl poate întâlni pe Frances Tiafoe în turul trei și pe finalistul de la Miami, Jiri Lehecka, sau pe favoritul numărul opt, Alexander Bublik, în sferturile de finală. De asemenea, Lorenzo Musetti este un potențial adversar în semifinală, într-o repetare a finalei din 2025.

Sinner ar putea să-l întâlnească în turul al treilea pe Stefanos Tsitsipas sau pe argentinianul Francisco Cerundolo. Felix Auger-Aliassime sau Casper Ruud sunt potențiali adversari ai italianului în sferturile de finală.

Pe partea lui Sinner se mai găsesc Alexander Zverev și Daniil Medvedev.

Sinner ar putea să-l depășească pe numărul 1 mondial, Carlos Alcaraz, și să recâștige primul loc în clasamentul ATP la Monte-Carlo, dar trebuie să ajungă cel puțin în semifinale pentru a avea o șansă. Italianul își va asigura revenirea pe locul 1 dacă va ridica trofeul la Monte Carlo pentru prima dată.

 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor