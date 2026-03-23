Jannik Sinner, despre cultura sportivă din Italia: „Este un statut unic”

„Pentru noi este important să facem națiunea cât mai mândră posibil, asta este și treaba noastră”, a declarat Jannik Sinner, într-un interviu publicat luni de SkySports.

„Simțim că atunci când concurăm ai această presiune în plus, dar într-un mod bun, pentru că ai un suport extraordinar și îl simți chiar dacă de cele mai multe ori nu ești în Italia. Este grozav”, a completat al doilea jucător al lumii din clasamentul ATP.

Sportivul a subliniat că pasiunea fanilor poate deveni și o provocare.

„Uneori este și puțin dificil, pentru că există multă pasiune. Nu dau vina pe nimeni, este frumos, dar există momente în care apare și puțină presiune de gestionat”, a afirmat Sinner.

În același timp, tenismenul italian consideră că această relație cu publicul este una specială.

„Mi se pare fascinant într-un mod foarte pozitiv și sunt foarte fericit că pot oferi ceva pozitiv înapoi. Este un statut unic. Cred că Italia este puțin diferită față de alte țări și sunt foarte fericit și mândru că sunt italian, pentru că simt o primire foarte călduroasă când sunt în Italia”, a încheiat Jannik Sinner.