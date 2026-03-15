Jannik Sinner a intrat în istorie la Indian Wells: italianul se alătură lui Djokovic și Federer în elita Masters 1000 pe hard

Jannik Sinner a scris o nouă pagină de istorie în tenisul mondial, după ce a câștigat duminică titlul la Indian Wells și a devenit doar al treilea jucător din istorie care reușește să cucerească toate cele șase trofee ATP Masters 1000 disputate pe hard. Italianul îi urmează astfel pe Novak Djokovic și Roger Federer într-un club extrem de select.
Jannik Sinner (ITA) during his first round match at the 2025 Nitto ATP Finals in Torino, ITALY, on November 10, 2025. Photo by Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COM
Gabriel Negreanu
16 mart. 2026, 01:40, Sport

Cap de serie numărul 2, Sinner s-a impus în finală în fața lui Daniil Medvedev, scor 7-6(6), 7-6(4), la capătul unui meci intens, decis în două tie-break-uri. În actul secund, italianul a revenit spectaculos de la 0-4 în tie-break, câștigând ultimele șapte puncte ale partidei și încheind duelul după o oră și 55 de minute.

Succesul din California a venit fără set pierdut, iar această performanță îi aduce lui Sinner o altă bornă remarcabilă: este primul jucător care câștigă două turnee Masters 1000 consecutive fără să cedeze vreun set, de la introducerea seriei, în 1990. Italianul venea deja după un parcurs perfect la Paris, în noiembrie.

Sinner se apropie de Alcaraz

Titlul de la Indian Wells este primul din acest an pentru Sinner și îl apropie de liderul mondial Carlos Alcaraz. Spaniolul triumfase în 2026 la Australian Open și la Doha, însă seria sa de invincibilitate a fost oprită chiar de Medvedev, în semifinalele de la Indian Wells. În prezent, Sinner ocupă locul 2 în clasamentul PIF ATP, la 2.200 de puncte în spatele lui Alcaraz, însă are șansa de a reduce semnificativ diferența în următoarele săptămâni, după ce anul trecut nu a participat la turneele Masters 1000 de la Miami, Monte-Carlo și Madrid.

Prin trofeul cucerit la Indian Wells, Sinner și-a completat colecția de titluri Masters 1000 pe hard, după succesele obținute la Miami, Canada, Cincinnati, Shanghai și Paris. Totodată, victoria cu Medvedev l-a transformat în primul italian care ajunge la 100 de victorii în turneele Masters 1000. La aceste performanțe se adaugă și trofeele de la Australian Open, US Open și Turneul Campionilor, ceea ce înseamnă că Sinner a bifat acum toate marile titluri importante pe hard.

Finala cu Medvedev a fost una echilibrată de la început până la sfârșit. Rusul a intrat mai bine în meci și a câștigat primele șase puncte, punându-l sub presiune pe adversarul său, însă nu a reușit să transforme acest start într-un break. Sinner a rezistat, chiar dacă la 3-4 în primul set a solicitat un timeout medical pentru a-și reface bandajul la glezna dreaptă. În ciuda agresivității și loviturilor curate ale lui Medvedev, italianul a fost mai lucid în momentele decisive și a gestionat mai bine tie-break-urile.

Rivalitatea dintre cei doi continuă să se încline în favoarea lui Sinner, care conduce acum cu 9-7 în seria directă Lexus ATP Head2Head, după ce a câștigat nouă dintre ultimele zece confruntări. Numărul 2 mondial are un bilanț de 13 victorii și două înfrângeri în acest sezon, acesta fiind primul său trofeu de la succesul obținut la Turneul Campionilor de la Torino, în noiembrie.

De partea cealaltă, deși a pierdut finala, Daniil Medvedev are și el motive de satisfacție. Rusul va reveni de luni în Top 10 ATP și rămâne jucătorul cu cele mai multe victorii în circuit în 2026, 18 la număr, după titlurile câștigate la Brisbane și Dubai. Totodată, el pleacă din California pe locul al doilea în clasamentul live pentru Turneul Campionilor de la Torino.

